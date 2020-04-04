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Selda Uskan Selda Uskan
  • 04 Nisan 2020, Cumartesi

Yaşlıların sesi

Sevgili okurlar bu gün, salgın yüzünden itilip kakılan yaşlılarımızın sesiyim.
Çok üzgünler ve diyorlar ki, "Corona'yı biz icat etmedik. Ama ne acıdır ki, virüsü bizim yaydığımız gibi kanı oluştu.
Hatta yarasalar bile daha masum!
Galiba esas suçumuz 'vakti zamanında ölüp gideceğimiz yerde, kazık çakıp kalmamız!' Acaba Eskimo'larda olduğu gibi, 'keşke bizimkileri de zamanında buzula götürüp bırakaydık' şeklinde düşünüyor olabilir misiniz? Hani şu; 'Hayvan derilerini dişleriyle ezerek, giysi kap kacak vs. yapmaya zorunlu olan' buzul insanlarının günlük yaşamda, 'ağzında diş kalmayan yaşlılarından vazgeçmeleri' efsanesi... Ama hatırlatırım, takma diş icat edildi gençler!
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