Bugünkü
Takvim
Selda Uskan Selda Uskan
  • 29 Şubat 2020, Cumartesi

Yol ayrımı

SELDA abla, ne yapacağımı bilmiyorum. Altı yıl önce büyük bir aşk yaşadım, boğa burcu ve çok kıskanç tabi. Tokadını bile yedim.
O kızgınlıkla şimdiki eşimle evlendim ve oğlum oldu. Ama eski aşkım peşimi bırakmadı. Diyor ki, "Boşan, aşkımızı kaldığı yerden yaşayalım!" Kocamla da çok mutsuzum ne yapayım? Rumuz; Fazilet

CEVABI OLMAYAN SORU
S.U. CEVAP; Şu hayatta cevabı olmayan birkaç sorudan biridir bu. Boşanır eskisiyle evlenirsin, aradığını bulamazsın. Şimdiki kocanla kalırsın, mutsuzluktan kanser olursun. Ve bunu sadece kader bilir ama bize söylemez

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Yol ayrımı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ