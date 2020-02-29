SELDA abla, ne yapacağımı bilmiyorum. Altı yıl önce büyük bir aşk yaşadım, boğa burcu ve çok kıskanç tabi. Tokadını bile yedim.
O kızgınlıkla şimdiki eşimle evlendim ve oğlum oldu. Ama eski aşkım peşimi bırakmadı. Diyor ki, "Boşan, aşkımızı kaldığı yerden yaşayalım!" Kocamla da çok mutsuzum ne yapayım? Rumuz; Fazilet
CEVABI OLMAYAN SORU
S.U. CEVAP; Şu hayatta cevabı olmayan birkaç sorudan biridir bu. Boşanır eskisiyle evlenirsin, aradığını bulamazsın. Şimdiki kocanla kalırsın, mutsuzluktan kanser olursun. Ve bunu sadece kader bilir ama bize söylemez
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