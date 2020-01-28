Nişanlım ve sevgilim!

SELDA abla yemin ederim niyetim hava atmak değil ama iki kızı aynı anda seviyorum! Üstelik bunlar kuzen!

Şöyle oldu abla; Ben ilkiyle yani esas sevgilimle okulda çıkmaya başladık. Şimdi nişanlıyız. Bu arada kuzenini tanıştırdı, o anda aşı k oldum. Şimdi ikisinden de vazgeçemiyorum! Ne yapmalıyım siz ce? Rumuz; Zeki L.

HEMEN UZAKLAŞ

S.U. CEVA P; Sen dur, dilerim o kuzenler bir olup seni yolum yolum yolarlar da aklın başına gelir. Oğlum ileride odunun biri, evladına aynı şeyi yapsa ne hissedersin?

Yapman gereken, nişanı bozmak ve ikisinden de uzak durmak elbette!