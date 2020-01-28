Bugünkü
Takvim
Selda Uskan Selda Uskan
  • 28 Ocak 2020, Salı

Nişanlım ve sevgilim!

SELDA abla yemin ederim niyetim hava atmak değil ama iki kızı aynı anda seviyorum! Üstelik bunlar kuzen!
Şöyle oldu abla; Ben ilkiyle yani esas sevgilimle okulda çıkmaya başladık. Şimdi nişanlıyız. Bu arada kuzenini tanıştırdı, o anda aşı k oldum. Şimdi ikisinden de vazgeçemiyorum! Ne yapmalıyım siz ce? Rumuz; Zeki L.

HEMEN UZAKLAŞ
S.U. CEVA P; Sen dur, dilerim o kuzenler bir olup seni yolum yolum yolarlar da aklın başına gelir. Oğlum ileride odunun biri, evladına aynı şeyi yapsa ne hissedersin?
Yapman gereken, nişanı bozmak ve ikisinden de uzak durmak elbette!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Nişanlım ve sevgilim!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ