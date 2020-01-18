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Selda Uskan Selda Uskan
  • 18 Ocak 2020, Cumartesi

Son tango!

Selda Hanım, 62 yaşında dul bir kadınım. Oğlumu ve kızımı evlendirdim, şimdi yalnız yaşıyorum. Sekiz ay önce sosyal medyadan eski flörtümle konuşmaya başladık. Kendisini hayal meyal hatırlıyorum ama şu andaki hislerim oldukça yoğun. "Buluşalım" diyor, korkuyorum. Ya bu halimi görüp benden vazgeçerse? "Görüntülü konuşalım" diyor geçiştiriyorum. Ne yapmalıyım? İmza; Çağla

O YAŞLANMADI MI?
S.U.CEVAP; Çağla'cım buradaki sorun 'senin kırışıklıklardan' çok, onun evli olması galiba. Ama 'karısından ayrı yaşıyor' bahanesine sığınıp 'illa da romantizm istiyorum' diyorsan, adamın karın yağları tesellin olsun.

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