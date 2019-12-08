Artık yeter

SELDA Hanım lütfen sesimizi, daha doğrusu isyanımızı duyurun.

Biz bir grup arkadaşız ve kadın programlarında izlediğimiz 'karı-koca' profiline şiddetle karşı çıkıyoruz.

Türk kadını, Türk ailesi bu olamaz.

Hem kendilerini hem bizleri utandıran bu insanlara devlet ceza vermeli.

Rumuz; Beylikdüzü

SADECE BELİRLİ BİR KESİM

S.U. CEVAP; Aynı Türk kanunları 'özel hayatın dokunulmazlığı' çerçevesinde maalesef hiçbir şey yapamıyor.

Beni de dehşete düşüren yaptıkları marifetmiş gibi ekranlarda arsızca boy göstermeleri. Sonuç; eğitim şart.