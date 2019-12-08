SELDA Hanım lütfen sesimizi, daha doğrusu isyanımızı duyurun.
Biz bir grup arkadaşız ve kadın programlarında izlediğimiz 'karı-koca' profiline şiddetle karşı çıkıyoruz.
Türk kadını, Türk ailesi bu olamaz.
Hem kendilerini hem bizleri utandıran bu insanlara devlet ceza vermeli.
Rumuz; Beylikdüzü
SADECE BELİRLİ BİR KESİM
S.U. CEVAP; Aynı Türk kanunları 'özel hayatın dokunulmazlığı' çerçevesinde maalesef hiçbir şey yapamıyor.
Beni de dehşete düşüren yaptıkları marifetmiş gibi ekranlarda arsızca boy göstermeleri. Sonuç; eğitim şart.
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