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Selda Uskan Selda Uskan
  • 27 Ekim 2019, Pazar

Koynumdaki yılan

SELDA abla yıllar sonra öğreniyorum ki arkadaşımın biri bana iftira atmış. Bunu bana şimdi söyleyen de yine eski bir arkadaş. Yani o zaman yüzüme bakıp ekmeğimi yiyen bu insanlar arkamdan dedikodumu yapıyormuş. Soruyorum size; bu hırsım nasıl geçer? "Olan olmuş, biten bitmiş boşver" demeyin, sinirden elim ayağım tutmuyor günlerdir. Öpüyorum ablam.
İmza; Süheyla

YÜREKTEN İSTEMEK
S.U. CEVAP;
Öncelikle belirteyim, 'sakın kötü temennilerde bulunma, dönüp dolaşır sana gelir' inanışında değilim. Tam tersi yüreği soğutmak için o tip insanları 'beter olsunlar' diyerek lanetlemekten yanayım. Yani dilediğin kadar temennide bulunabilirsin. Zaten Allah cezalarını veriyor.

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