Koynumdaki yılan

SELDA abla yıllar sonra öğreniyorum ki arkadaşımın biri bana iftira atmış. Bunu bana şimdi söyleyen de yine eski bir arkadaş. Yani o zaman yüzüme bakıp ekmeğimi yiyen bu insanlar arkamdan dedikodumu yapıyormuş. Soruyorum size; bu hırsım nasıl geçer? "Olan olmuş, biten bitmiş boşver" demeyin, sinirden elim ayağım tutmuyor günlerdir. Öpüyorum ablam.

İmza; Süheyla

YÜREKTEN İSTEMEK

S.U. CEVAP;

Öncelikle belirteyim, 'sakın kötü temennilerde bulunma, dönüp dolaşır sana gelir' inanışında değilim. Tam tersi yüreği soğutmak için o tip insanları 'beter olsunlar' diyerek lanetlemekten yanayım. Yani dilediğin kadar temennide bulunabilirsin. Zaten Allah cezalarını veriyor.