Chloe’nin topukları

SELDA abla, 'kısa boy' kompleksim, Serdar Ortaç'ın boşanma fotoğrafıyla bir kez daha canımı acıttı. Chloe'nin ısrarla giydiği uzun topuklu ayakkabılarından söz ediyorum. Kadın neyi ispat etme çabasında acaba? Yani "Sizin Ortaç'ınız benim bu fidan boyuma uymuyordu zaten" demeye mi çalışıyor? Hanım hanım isterse 1.20 olsun o bizim baş tacımız! Rumuz; S.O.F.

HER ŞERDE BİR HAYIR

S.U. CEVAP; Sözünü ettiğiniz görüntüler galiba hepimizi aynı duyguya sürükledi. "Burnu havalarda 'el kızı', hastalıkla baş etmeye çalışan 'canımız oğlumuzu' yarı yolda bırakıp gitti." E daha iyisi gelir!