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Selda Uskan Selda Uskan
  • 06 Ağustos 2019, Salı

Üstünüze alınmışsınız!

SELDA Hanım, ben Yunus.
Hani şu 'ince dudaklı ve küçük gözlü kadınların sorunlu olduğunu' iddia eden kişi. Mailimi yayınlamışsınız teşekkür ederim.
Selda Hanım, ben bu fikre, tam üç kadınla yaşadıktan sonra ulaştım.
Ama gördüm ki siz inanmıyorsunuz.
Düşündüm de acaba tepkinizin nedeni sizin de 'küçük gözlü ve ince dudaklı' olduğunuzdan kaynaklanıyor olabilir mi? İmza; Yunus

Benimki Yaşlılıktan!
S.U.CEVAP; Vücuttaki östrojen 'bana müsaade' deyince dudak inceliyor, göz ufalıyor Yunus'cum.
Ayrıca doğuştan çipil olabilirim. Ama yine de tezini savunamazdım. Her ne kadar köşelerimiz 'dost sohbeti' içerikli görünseler de neticede umuma açıklar. Lafı tartmak gerekir.
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