Üstünüze alınmışsınız!
Hani şu 'ince dudaklı ve küçük gözlü kadınların sorunlu olduğunu' iddia eden kişi. Mailimi yayınlamışsınız teşekkür ederim.
Selda Hanım, ben bu fikre, tam üç kadınla yaşadıktan sonra ulaştım.
Ama gördüm ki siz inanmıyorsunuz.
Düşündüm de acaba tepkinizin nedeni sizin de 'küçük gözlü ve ince dudaklı' olduğunuzdan kaynaklanıyor olabilir mi? İmza; Yunus
Benimki Yaşlılıktan!
S.U.CEVAP; Vücuttaki östrojen 'bana müsaade' deyince dudak inceliyor, göz ufalıyor Yunus'cum.
Ayrıca doğuştan çipil olabilirim. Ama yine de tezini savunamazdım. Her ne kadar köşelerimiz 'dost sohbeti' içerikli görünseler de neticede umuma açıklar. Lafı tartmak gerekir.
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