İnce dudaklı kadınlar
Tesadüfen onlarınki de aynıydı. Bir de küçük gözlü insanlara dikkat, tehlikeli oluyorlar. RUMUZ; YUNUS
BİZ ORTA ÖLÇEKLİLER!
S.U. CEVAP; Sadece insanların yüz şekline bakıp, ilişkideki olumsuzluğu mal etmek büyük haksızlık. Bu durumda, 'orta boy ağızlı' ve 'ceylan gözlü' bizlerin yediği onca herzeyi de hasıraltı etmiş oluyoruz... Ki daha büyük bir ayıp düşünemiyorum dostum.
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