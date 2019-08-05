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Selda Uskan Selda Uskan
  • 05 Ağustos 2019, Pazartesi

İnce dudaklı kadınlar

SELDA Hanım, erkek okurlarınızla hayati önem taşıyan bir sırrı paylaşmak istiyorum; 'İnce dudaklı' kadınlardan uzak dursunlar! Son 'ince dudak' sevgilimden öyle bir kazık yedim ki, anlatamam. Bundan önce de 2 kadın beni sükutu hayale uğratmıştı.
Tesadüfen onlarınki de aynıydı. Bir de küçük gözlü insanlara dikkat, tehlikeli oluyorlar. RUMUZ; YUNUS

​BİZ ORTA ÖLÇEKLİLER!
S.U. CEVAP; Sadece insanların yüz şekline bakıp, ilişkideki olumsuzluğu mal etmek büyük haksızlık. Bu durumda, 'orta boy ağızlı' ve 'ceylan gözlü' bizlerin yediği onca herzeyi de hasıraltı etmiş oluyoruz... Ki daha büyük bir ayıp düşünemiyorum dostum.
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