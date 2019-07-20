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Selda Uskan Selda Uskan
  • 20 Temmuz 2019, Cumartesi

Ya kötü değilse?

SELDA Hanım, dünkü köşenizde kaynananın biriyle el ele verdiniz, iki gencin yuva kurmasına engel oldunuz! Nereden biliyorsunuz kadının haklı olduğunu? Belki tek sorunu yaratan kendisi? Bu arada önerdiğiniz taktik de yanlış: Hiç kimse aynı çatı altında yaşamadan birbirini tanıyamaz! Yani o kaynana istediği kadar nikahı erteletsin, oğlu o kızı alır.
İMZA: BEKSAÇ

AÇIKLAMA
S.U. CEVAP: Öncelikle şunu belirteyim, 'mektuplarınız, yayınladığımdan daha fazla bilgiyi kapsıyor! Ve ben onlara güvenmek durumundayım. Buradan yola çıkarak, dünkü kayınvalideye hak vermem kaçınılmazdı. Evet o gelin hanımla, oğlunun mutsuz olacağı aşikar. 'Aynı evi paylaşmadan birbirini tanımak imkansızdır' fikrinize ise katılmıyorum.

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