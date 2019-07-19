Onu tercih etti!
Oğlumu her yalnız anne gibi zorlukla büyüttüm. Okuduğu okullarda hademelik yaptım. Üniversiteyi bitirdi işe soktum. Tam "Artık gün yüzü göreceğim" derken bir kadınla tanıştı ve tüm maaşına ona yediriyor. Maddi - manevi çöküntü içindeyim.
Oğluma rest çekmek istemiyorum ama kadını da kabullenemiyorum...
Rumuz; N. Çakmak
ROL YAPACAKSINIZ
S.U. CEVAP; Bu söyleyeceğimi kendim beceremem ama belki siz başarabilirsiniz. Öncelikle 'sabırlı' olacaksınız. Yüzünüze 'anlayışlı kayınvalide' maskesi takıp 'evlenmelerine karşı çıkmıyor' gibi görünecek ve işi zamana yayacaksınız. Gelin adayında sizin gördüğünüz hata ve olumsuzlukları oğlunuzun da fark etmesi için bu şart.
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