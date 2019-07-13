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Selda Uskan Selda Uskan
  • 13 Temmuz 2019, Cumartesi

Doğru cevabı arıyorum

SELDA abla, eşimle 4 yıldır ayrı yaşıyoruz. Adresi belli olmadığı için boşanamıyorum. Son bir yıldır ilişkim var ve mutluyum. Bu arada site sakini bir kadın, 'kocasıyla evliyken' adamın arkadaşını tavlamış şimdi aynı evi paylaşıyorlar. "İmam nikahımız var" diyerek kadın benim hakkımda dedikodu yapıyor.
Herkese sorum şu; Hangimizin birlikteliği daha mantıklı ve daha seviyeli?
RUMUZ; O. P.

KABAHAT SOSYALLEŞMEMİZDE
S.U.CEVAP; Taş Devri'nde ilişki kuralları çok eşliliğe dayandığı için hiç böyle sorunlarımız yoktu. Ne zaman ki medeniyet, "artık tek evde oturup, tek erkekle ve mümkünse tek resmi nikahla yaşayacaksınız" yaptırımını getirdi, olanlar oldu. Meseleye 'seviye' yönünden bakmamak lazım yani.

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