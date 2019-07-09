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Selda Uskan Selda Uskan
  • 09 Temmuz 2019, Salı

Kader diyemezsiniz

SELDA Hanım, benim kendimle ilgili aşka dair şikayetim yok ama aşkla bağlı olduğumuz ünlü dostlarımızın başına gelen 'banyo kazaları' hakkında birkaç önerim olacak, müsaade ederseniz. Öncelikle ev işlerine yardımcı olan elemanların 'yer karosu parlatıcısı' kullanmalarını yasaklayacaksınız. Ve bütün ıslak zeminler 'tırtıklı yer karoları' ile kaplanacak. Sevgili Kenan Işık, sevgili Mehmet Ali Erbil ve şimdi de sevgili Haldun Dormen... Sadece kader diyebilir misiniz?
İMZA; NİSA

DİĞER NEDENLER

S.U. CEVAP; Ne kadar haklısınız Nisa Hanım. Gerçekten biz ev kadınları o parlak zeminleri 'titizliğimizin' göstergesi olarak pek severiz. Ama ne hikmetse aynı ihtimamı yaşlanan kemiklerimize göstermiyoruz. Üstüne bir de dikkatsizlik gelince böylesi kazalar kaçınılmaz oluyor maalesef.

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