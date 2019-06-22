Şarkısız okumayın...

Selda abla şu anda saat 04.00... Derdimi dökmeye kelimelerim yetersiz... Ablacım, bir kızı çok sevdim ama o beni istemiyor. Şu anda "Bir kızıl goncaya benzer" şarkısını dinlemekteyim... Keşke insanlar mektubumu okurken aynı şarkıyı dinleseler, hislerimi anlamaları için.

RUMUZ; AŞIK HASAN

KURU KURUYA AŞK​

S.U. CEVAP: Sabaha karşı okuyalım mektubunu diyorum ama bizim çoğumuzun vücudunda östrojen-testosteron sevkiyatı sıfır. O yüzden pek etkisi olmaz. Sen en iyisi işe gir, çalış. O parayla da kızı hediyelere boğ. İnan daha çabuk tavlarsın.