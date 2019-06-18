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Selda Uskan Selda Uskan
  • 18 Haziran 2019, Salı

Ailemden utanıyorum...

SELDA abla, lafı baştan söyleyeyim...
Ailem beni utandırıyor! Okuttular sağ olsunlar, iş güç sahibi yaptılar.
Haliyle çevrem değişti ama onlar hala köylerinden çıktıkları haldeler. Üstelik değişimi kabul etmiyorlar. Civciv-kabuk misali diyeceksiniz ama iş yerimden arkadaşlarımı eve yemeğe bile davet edemiyorum.
RUMUZ; DRAGON

SANA GÖREV DÜŞÜYOR

S.U. CEVAP: Haklısın, bazı 'kabuklar' değişimi kolay kabullenmiyor. Demek ki 'civciv' olarak sana düşen görev; bulunduğun modern ortamlara ailenin de uyum sağlamasına destek vermek olacak!
Küçümsemek ise hem kalp kırar, hem nankörlüktür unutma.

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