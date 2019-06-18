SELDA abla, lafı baştan söyleyeyim...
Ailem beni utandırıyor! Okuttular sağ olsunlar, iş güç sahibi yaptılar.
Haliyle çevrem değişti ama onlar hala köylerinden çıktıkları haldeler. Üstelik değişimi kabul etmiyorlar. Civciv-kabuk misali diyeceksiniz ama iş yerimden arkadaşlarımı eve yemeğe bile davet edemiyorum.
RUMUZ; DRAGON
SANA GÖREV DÜŞÜYOR
S.U. CEVAP: Haklısın, bazı 'kabuklar' değişimi kolay kabullenmiyor. Demek ki 'civciv' olarak sana düşen görev; bulunduğun modern ortamlara ailenin de uyum sağlamasına destek vermek olacak!
Küçümsemek ise hem kalp kırar, hem nankörlüktür unutma.