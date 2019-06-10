Sevdiğime vermiyorlar...
Sebep, dul kalmam ve 5 yaşındaki kızım. Annem diyor ki, "İlkinde yabancı birine verdik kocan kötü çıktı, hiç olmadı bunu tanıyoruz!" Ablacığım tanıyoruz dediğini bayramlarda 2 kez görmüşüm.
Bir de 'ileride kızıma kötü gözle bakmazmış!' Nereden biliyorsak?
Rumuz; M.P.
GÖZÜNÜ DÖRT AÇ
S.U. CEVAP;
Aslında o hale geldik ki, 'insan tanımak' için dedektör gibi icat gerekiyor.
Adamın üstünde gezdireceksin, kötü fikirliyse alet cır cır bağıracak!
'Yaşamadan hiç kimseyi tanıyamazsın' demeye çalışıyorum hayatım. Artık tek gözün açık uyuyacaksın.
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