Bugünkü
Takvim
Selda Uskan Selda Uskan
  • 16 Mayıs 2019, Perşembe

Kızım kabusum oldu!

SELDA abla, bir genç kız yetiştiriyorum ve tahmin edersiniz ki aklımı kaçırmak üzereyim. Hastanedeki doktor 'arkadaş olun' dedi, denedim ama o tepeme çıktı. Üstelik sadece bana değil, tüm büyüklerine karşı saygısızca davranıyor. Samimiyeti kestim, otoriter oldum, bu kez de erkek çocuğu gibi cam çerçeve indi. Sizden ve kız annelerinden öneriler bekliyorum.
RUMUZ: ZORDAYIM

SABIR... SABIR...
S.U. CEVAP: Ruhunuzun derinliğinden bir ses 'dayak cenetten çıkmadır' dese de itibar etmeyin. Belki 'cezanın dozunu' ayarlayamadınız ve ters tepti.
Neticede karşınızdaki 15 yaşında bir sabi sübyan. (Sen de küçük bayan, aklını başına devşir, anneciği kandıracak başka söz bulamıyorum.)
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Kızım kabusum oldu!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ