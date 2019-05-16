Kızım kabusum oldu!
RUMUZ: ZORDAYIM
SABIR... SABIR...
S.U. CEVAP: Ruhunuzun derinliğinden bir ses 'dayak cenetten çıkmadır' dese de itibar etmeyin. Belki 'cezanın dozunu' ayarlayamadınız ve ters tepti.
Neticede karşınızdaki 15 yaşında bir sabi sübyan. (Sen de küçük bayan, aklını başına devşir, anneciği kandıracak başka söz bulamıyorum.)
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