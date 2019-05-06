Çocukluk aşkım!
Abimin arkadaşı ile uzaktan birbirimize aşıktık. Ama maalesef oğlan korkusundan açılamadı...
Sonunda o başkasıyla evlendi çekti gitti, ben hiç tanımadığım bir memlekete gelin geldim. Kocamla mutsuzluğumu anlatamam. Önerim, hiç kimse yüreğindeki sevgiyi 'arkadaşımın kardeşi' diyerek gizlemesin...
Rumuz; Bursa
HEBA OLAN AŞKLAR
S.U. CEVAP; 'Ağabey müessesesi' sadece senin değil, bu ülkede pek çok kızın kaderiyle oynamıştır. Dediğin gibi, 'mahallemizim kızı, arkadaşımızın bacısı olmaz' kültüründen gelmeyiz. Bu yolda nice 'Süleyman Turan'lar heba olup gitti, bilmez miyim...
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