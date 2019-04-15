Çocuk sorunu...
Selda ablacım şu an eşim kına gecesinde, bebeler bana kalmış durumda. Salonda taş taş üstünde bırakmadılar. Artık 'yapmayın' diyecek takatım yok. İntihar etmemem için bana tek bir neden söyler misiniz?
RUMUZ; ŞAIR
ABARTMAYIN
S.U. CEVAP; Geceyi atlatmışsınızdır umarım ama tekrarı durumunda şunu önerebilirim. Önce bedeninize güç verecek vitaminler alın ve çocuklar bitkin düşene kadar halı üstünde atçılık oynayın!
Sonra gözlerinizi kapayıp düşünün; oğlanlar büyüyecek adam olacaklar ve yaşlılığınızda bu kez onlar size bakacak... Üstelik parayla tutulmuş hiçbir yardımcının gösteremeyeceği sabır ve şefkatle. Yani sabır.
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