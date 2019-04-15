Bugünkü
Takvim
Selda Uskan Selda Uskan
  • 15 Nisan 2019, Pazartesi

Çocuk sorunu...

KÖŞE yazınızı okuyorum da 'yakın akraba evliliğinden sakat çocuk doğma' ihtimalinden söz etmişsiniz... Peki, hayatında bir kez bile kucağına bebek almayan birine Allah'ım neden ikiz çocuk verir, bunun cevabı var mı abla?
Selda ablacım şu an eşim kına gecesinde, bebeler bana kalmış durumda. Salonda taş taş üstünde bırakmadılar. Artık 'yapmayın' diyecek takatım yok. İntihar etmemem için bana tek bir neden söyler misiniz?
RUMUZ; ŞAIR

​ABARTMAYIN
S.U. CEVAP; Geceyi atlatmışsınızdır umarım ama tekrarı durumunda şunu önerebilirim. Önce bedeninize güç verecek vitaminler alın ve çocuklar bitkin düşene kadar halı üstünde atçılık oynayın!
Sonra gözlerinizi kapayıp düşünün; oğlanlar büyüyecek adam olacaklar ve yaşlılığınızda bu kez onlar size bakacak... Üstelik parayla tutulmuş hiçbir yardımcının gösteremeyeceği sabır ve şefkatle. Yani sabır.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Çocuk sorunu...
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ