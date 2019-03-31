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Selda Uskan Selda Uskan
  • 31 Mart 2019, Pazar

Bugün iyilik günü...

SEVGİLİ okurlar, dediğim gibi bugün köşemizi, önemli bir projenin tanıtımına katkı için ilgi ve alakalarınıza sunuyoruz. Ben de internette gördüm... Yüce yürekli anneler toplanmış, evlatlarının tedavi masraflarını karşılamak için birbirinden lezzetli yemekler yapıp satıyorlar.
Hedefleri bir dernek kurmak. Bazı yasal işlemleri hallettikten sonra resmi olarak faaliyete geçecekler.

​ÇARESİZLİĞİ YAŞAYAN BİLİR!
HENÜZ avukat tutacak parayı biriktirememişler ama bu işi gönüllü yapacak arkadaşlar varsa minnettar kalacaklar. E-ticaretten ve sosyal medya yönetiminden anlayan kişiler olursa şahane olur. Ortak amacımız, bu insanların kimseye muhtaç olmadan yaşaması...
Birilerinin eline bakarak hayat sürmenin acısını ancak yaşayan bilir. Hele de mevzu evlatsa...
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