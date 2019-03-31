Bugün iyilik günü...
Hedefleri bir dernek kurmak. Bazı yasal işlemleri hallettikten sonra resmi olarak faaliyete geçecekler.
ÇARESİZLİĞİ YAŞAYAN BİLİR!
HENÜZ avukat tutacak parayı biriktirememişler ama bu işi gönüllü yapacak arkadaşlar varsa minnettar kalacaklar. E-ticaretten ve sosyal medya yönetiminden anlayan kişiler olursa şahane olur. Ortak amacımız, bu insanların kimseye muhtaç olmadan yaşaması...
Birilerinin eline bakarak hayat sürmenin acısını ancak yaşayan bilir. Hele de mevzu evlatsa...
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