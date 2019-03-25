Çekememezliğin nedeni
RUMUZ; NERİMAN R.
ÜZGÜNÜM KÖTÜ ÖRNEKSİNİZ!
S.U. CEVAP;
Kadın kendini beğenmezse çatlar! Bu yüzden kendini çevresindeki 'örneklerle' kıyaslar. İşte burada devreye koca müessesesi girer; "Aa Nezaket Hanım ne kadar hamaratsınız, iki dakikada yemeği yaptınız. Benimki geçen hafta patates oturtmaya niyetlendi, soymaya başladıydı, gidip bakın lavaboda hepsi çimlenmiş duruyor!" İşte size intikam alınması gereken bir hedef; komşu kadın, yani siz! Önerim; Görüşmeyeceksiniz.
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