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Selda Uskan Selda Uskan
  • 25 Mart 2019, Pazartesi

Çekememezliğin nedeni

SELDA Hanım, hayat bir tek şey öğretti; kadının tek düşmanı kadın! Kimse kimsenin iyiliğini istemiyor. Ayrıca her konuda onlar haklı, her şeyi onlar biliyor. Doğal olarak bu kadar üstünüze gelinince çıldırıyorsunuz. Bu kez de "Antidepresanını almadın kafayı yedin şekerim" diyorlar. Ve diyemiyorsunuz ki, "Ben sizin gibi koca parası ile geçinip, yan gelip yatmıyorum, yani sinirlerim yıpransa bile haklıyım!" Bunlarla baş etmenin yolu var mıdır Selda Hanım, yoksa sitenin ortasında alayına kafa göz dalacağım.
RUMUZ; NERİMAN R.

​ÜZGÜNÜM KÖTÜ ÖRNEKSİNİZ!
S.U. CEVAP;
Kadın kendini beğenmezse çatlar! Bu yüzden kendini çevresindeki 'örneklerle' kıyaslar. İşte burada devreye koca müessesesi girer; "Aa Nezaket Hanım ne kadar hamaratsınız, iki dakikada yemeği yaptınız. Benimki geçen hafta patates oturtmaya niyetlendi, soymaya başladıydı, gidip bakın lavaboda hepsi çimlenmiş duruyor!" İşte size intikam alınması gereken bir hedef; komşu kadın, yani siz! Önerim; Görüşmeyeceksiniz.
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