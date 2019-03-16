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Selda Uskan Selda Uskan
  • 16 Mart 2019, Cumartesi

Dert bende...

SELDA abla, başıma gelenleri yazsam dizi olur. Kadersizliğim doğumumda başlıyor, annem ölüyor. İki adedi nikahlı, dört üvey anne elinde büyüyorum.
Daha doğrusu büyüyemiyorum, gıda alamadığım için ne ciğerlerim gelişmiş, ne kemiklerim.
Bir de bu Red Kit halimle kalkıp aşık oluyorum abla.
Zekam da geriymiş ki kız beni bir güzel kullanıyor. Dedemden kalan hisseli arsa satmıştık, gelen parayı yedi. Üstüne üstlük hayatında adam varmış falan filan...
RUMUZ: KARA BAHTIM

​KAHIR MEKTUPLARINIZ
S.U.CEVAP; Valla bu tip mektuplar yüzünden bir gün bir duyacaksınız kanser olmuşum! Yahu insan derdin-kasvetin alayını bir bünyede nasıl buluşturur? Seninki de öyle ama maalesef cevabı bende yok! O zaman ne yapacağız; önce yaşadığın şehir başta olmak üzere, tüm çevre illerde ne kadar hacı-hoca varsa varıp muska yazdıracaksın... dermişim ama diyemem çünkü etik değil. Yani aşkım bugün başının çaresine bakacakın. Dükkan kapalı, ablanız bunalımda.
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