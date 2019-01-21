Adam fazla sırnaşık!
Babamız küçükken öldü. Annem 39 yaşında ve bir kadın arkadaşının kardeşi ile evlenmek üzere. Yani adam annemden genç ve bana sorarsanız delinin teki.
Televizyonda bir müzik duysa kalkıp göbek atıyor mesela ve buna eğlence diyor. Esas kabusum ise kız kardeşime fazla yaklaşıyor "Artık ben senin baban sayılırım artık" diyerek... Elimden bir kaza çıkmadan annemi nasıl vazgeçiririm?
Rumuz; Mali
Önce bir sakin ol
S.U. CEVAP: Bu arada iyi düşün ve adamı sıkı gözlem altına al. Yaramaz bir tipse zaten daha önce vukuatı vardır, kolayca öğrenebilirsin.
Mahallesinde soruşturma yap mesela, esnafa filan sor. Kulağına giderse de "Annemi kolay kolay vermem" de ki sahipsiz olmadığınızı anlasın. Tabii inşallah altın kalpli ve eğlenceli bir adamdır da gerçekten, size de şahane babalık yapar.
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