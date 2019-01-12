Yuva dağıtmak
Önce emin olmalısın...
S.U. CEVAP: Yanlışa düşmemek ve günah almamak için... Ama biz kadınlar bu tür 'kötü niyetlere' karşı sonsuz duyarlıyızdır. Buradan yola çıkarak hemen o evden uzaklaşmanı öneririm.
Aslına bakarsan erkek arkadaşından önce o zavallı kadını durumdan haberdar etmen gerekiyor ama olay dönüp dolaşıp başına da patlayabilir, "Sen yüz vermesen adam da cesaret bulmazdı" şeklinde. Gençlikte hepimizin başına geldi.
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