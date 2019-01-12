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Selda Uskan Selda Uskan
  • 12 Ocak 2019, Cumartesi

Yuva dağıtmak

SELDA abla, sakın nickname'mi vermeyin çünkü sevgilim hemen anlar. Benim sorunum erkek arkadaşımın üvey babası... Annesinden yaşça küçük bir adam. Kadın çalışıyor gündüzleri evde yok. Adam da gece çalışıyor. Bana bakışlarını beğenmiyorum. Geçen hafta "Çok güzel saçların var" diyerek ensemi elledi. Erkek arkadaşıma bundan söz etmeli miyim? Elinden bir kaza çıkar diye korkuyorum... Bir de yuva dağıtmak var... Ne dersiniz? n RUMUZ; SUSKUN

Önce emin olmalısın...
S.U. CEVAP: Yanlışa düşmemek ve günah almamak için... Ama biz kadınlar bu tür 'kötü niyetlere' karşı sonsuz duyarlıyızdır. Buradan yola çıkarak hemen o evden uzaklaşmanı öneririm.
Aslına bakarsan erkek arkadaşından önce o zavallı kadını durumdan haberdar etmen gerekiyor ama olay dönüp dolaşıp başına da patlayabilir, "Sen yüz vermesen adam da cesaret bulmazdı" şeklinde. Gençlikte hepimizin başına geldi.
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