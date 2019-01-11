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Selda Uskan Selda Uskan
  • 11 Ocak 2019, Cuma

İtiraf ediyorum

SELDA abla bir itirafta bulunmak istiyorum. Biz erkeklerin 'manken gibi kızlarla çıkma' arzumuz tamamen gösteriş meraklısı olmamızdan. Hele bir de tipimiz kayıksa, yanımızda endamlı kadın taşımak farzolur.
Ama nedense bunların vücudu güzelse yüzleri çirkin oluyor be abla! O yüzden kolumuza takıp plajlarda hava atmak için yaz aylarını iple çekiyoruz. Kışın ne mi yapıyoruz; "Aşkııım bu soğukta dışarıda ne şimiz var, evde takılıp film izleyelim!"
Rumuz; Beno

Vah vaaah!
S.U. CEVAP; Aslında itirafın bir meseleye de açıklık getirmiş oldu; demek ki 'sevdiğim erkek benimle sadece evinde buluşmak istiyor, bugüne kadar hiçbir arkadaşıyla tanıştırmadı' diye şikayet eden kızlarımız yerden göğe haklıymış! Yani sözünü ettiği senin gibi gösteriş meraklısı erkeklerin kuklası olmuşlar. Yazıklar olsun hepinize.
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