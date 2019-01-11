İtiraf ediyorum
Ama nedense bunların vücudu güzelse yüzleri çirkin oluyor be abla! O yüzden kolumuza takıp plajlarda hava atmak için yaz aylarını iple çekiyoruz. Kışın ne mi yapıyoruz; "Aşkııım bu soğukta dışarıda ne şimiz var, evde takılıp film izleyelim!"
Rumuz; Beno
Vah vaaah!
S.U. CEVAP; Aslında itirafın bir meseleye de açıklık getirmiş oldu; demek ki 'sevdiğim erkek benimle sadece evinde buluşmak istiyor, bugüne kadar hiçbir arkadaşıyla tanıştırmadı' diye şikayet eden kızlarımız yerden göğe haklıymış! Yani sözünü ettiği senin gibi gösteriş meraklısı erkeklerin kuklası olmuşlar. Yazıklar olsun hepinize.
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