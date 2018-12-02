Başım belada...
RUMUZ; MAVi
EŞiNLE KONUŞMALISIN!
S.U.CEVAP; 'Yılışık ve gözü dönük biri' diye de tarif etmişsin adamı, demek ki gerçekten tehlikedesin. Aslında "Böylelerini alacan eline bir sopa 'Yer misin, yemez misin?' diye bir güzel dövücen" demeyi ne kadar çok isterdim ama ah şu etik kurallar... Hayır aşkım, sadece oturup kocanla konuş! İnan en net ve en kısa çözüm budur.
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