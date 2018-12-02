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Selda Uskan Selda Uskan
  • 02 Aralık 2018, Pazar

Başım belada...

SELDA abla, lütfen bana akıl verin. 22 yaşında yeni evli bir kadınım. Bekarlık günlerim değişik bir çevrede ve biraz rahat geçti. Gelin gittiğim aile ise tutucu, eşim de keza. Dün apartman komşumuzun evinde eski flörtümle karşılaştım ve bana asıldı! Kimseye belli etmemek için 'mide ağrısı' bahanesiyle eve kaçtım. Belli ki daha sık karşılaşacağız. Açıkçası mutluluğum bozulacak diye korkuyorum. Ne yapmalıyım?
RUMUZ; MAVi

EŞiNLE KONUŞMALISIN!
S.U.CEVAP; 'Yılışık ve gözü dönük biri' diye de tarif etmişsin adamı, demek ki gerçekten tehlikedesin. Aslında "Böylelerini alacan eline bir sopa 'Yer misin, yemez misin?' diye bir güzel dövücen" demeyi ne kadar çok isterdim ama ah şu etik kurallar... Hayır aşkım, sadece oturup kocanla konuş! İnan en net ve en kısa çözüm budur.
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