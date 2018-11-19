Neden yapılmıyor acaba?

SELDA abla ben Rasim, eski mahallenizden Sabriye'nin oğlu. Ablacım hatırlatmak istediğim bir şey var; Sizin de yıllarca köşenizde yazdığınız gibi 'Ünlülerimizin hayatlarının çizgi roman olması' konusu. Arda abi Savarona ve Ercan Arıklı'nın hayatlarını nasıl roman yaptıysa, Vehbi Koç, Sakıp Sabancı, Adnan Menderes, Muhsin Yazıcıoğlu gibi isimlerin de hayatları çizgi roman yapılabilir.

Rasim/Teşvikiye



SADECE GÖÇENLER Mİ?

S.U. CEVAP;

Bence hayatta olanlar da düşünülmeli.

Tabii romandan önce 'çizgi roman!' Malum halkımız okumaktan hala pek hoşlanmıyor. Ve ilk isim Reisicumhur Tayyip Erdoğan olabilir...İyi bir kalemden çıkan metin, akademi öğrencilerine çizdirilebilir. Böylece gençler de para kazanmış olur. Geliri de vakıflara bağışlanır. Diğer konuda, ailelerin izni olmadan rahmetlilerin karikatürünü bile yapamıyorsun.