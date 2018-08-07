Yol Durumu
  1. Dayanılacak gibi değil!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 07 Ağustos 2018, Salı

Doktorluk da bir yere kadarmış!

SELDA abla, arkadaşlar arasında adım aşk doktoruna çıkmıştı. Sonra ben de seveyim dedim ama resmen çuvalladım! Hiç uzaktan ahkam kesmeye benzemiyormuş. Hele hele "Ben ne dersem odur" demek ilişki esnasında yapılacak en büyük öküzlükmüş. Anladığın gibi ablacım 'erkek üstündür ve beraberlikte önemli kararları o alır' diyenlerdendim.
Ama elin kızı beni öyle bir çarptı ki, şu an kulu kölesiyim! "O zaman niye yazıp beni meşgul ediyorsun" deme, kız çekip gitti abla telefonlarıma bile çıkmıyor!
Soru malum; Ne yapacağım?
Rumuz; Aşk mahkumu

MÜZİK TAVLAYICIDIR!
S.U.
CEVAP; Bir an düşündüm, gençliğimde acaba ne tip hareketlere tav oluyordum?
Rahmetli nişanlım Haluk mesela (yaşım icabı hepsini gömmüş bulunuyorum) bir kasetin iki yüzünü sevdiğim şarkı ile doldurur, geceden kapıma bırakırdı, hemen affederdim.
Sen de bir dene istersen.
Ya da en klasik yol, tek taş al!
Tabii aklı başında biriyse, inşallah o taşı kafana atıp senden daha anlamlı şeyler ister... Yani doktorcuğum işin biraz da şansa kalmış durumda.
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