Doktorluk da bir yere kadarmış!
Ama elin kızı beni öyle bir çarptı ki, şu an kulu kölesiyim! "O zaman niye yazıp beni meşgul ediyorsun" deme, kız çekip gitti abla telefonlarıma bile çıkmıyor!
Soru malum; Ne yapacağım?
Rumuz; Aşk mahkumu
MÜZİK TAVLAYICIDIR!
S.U.
CEVAP; Bir an düşündüm, gençliğimde acaba ne tip hareketlere tav oluyordum?
Rahmetli nişanlım Haluk mesela (yaşım icabı hepsini gömmüş bulunuyorum) bir kasetin iki yüzünü sevdiğim şarkı ile doldurur, geceden kapıma bırakırdı, hemen affederdim.
Sen de bir dene istersen.
Ya da en klasik yol, tek taş al!
Tabii aklı başında biriyse, inşallah o taşı kafana atıp senden daha anlamlı şeyler ister... Yani doktorcuğum işin biraz da şansa kalmış durumda.
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- Selda Uskan
- Doktorluk da bir yere kadarmış!
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