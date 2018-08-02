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  1. Elde etmeliyim...
Selda Uskan Selda Uskan
  • 02 Ağustos 2018, Perşembe

İlla anlayış gösterecek!

SELDA abla, kız arkadaşımın 'hayatıma giren bir gecelik kızlara karşı tahammülü yok!' Kendisine bir türlü anlatamıyorum.
Türk dizilerindeki jönler gibi olmamı istiyor. Benim param var pulum var, genç ve yakışıklıyım.
Evlenene kadar günümü gün etmek hakkım değil mi? Bu arada kendisine saygı duyuyorum, elini bile tutmadım ama ileride karım olacak. İsteğim biraz sabır.
Son kavgamız da 'Hakan Sabancı'nın kendisine ajanstan sevgili bulup tatile gitmesi' üzerine çıktı. 'Yok efendim bütün erkekler azıtmışız, bizden koca filan olmazmış!' Selda abla şu akılsız kızlara biraz akıl verir misin...
Rumuz; Özgür

Kızlarımız akıllıdır...
S.U. CEVAP; Akıllıdır ancak, aşık olduklarında kafa biraz gider. Tabii cinsiyet farkını iyice anlatabilirseniz anlayışla kabul görme ihtimaliniz artar. Senin kıza gelince, 'erkek merkek dinlemem, evlenene kadar ben yapmıyorsam o da yapmayacak' diyenlerden galiba. Biz buna 'zorunlu eşitlikten yana direten' hatunlar deriz ki ikna edilmesi en zor guruptur.
Demek ki evlat, boşuna uğraşmayacak ve 'tek eşliliği' kuzu kuzu kabul edeceksin.
Ya da büyük abilerin gibi yapacak ama söylemeyeceksin...
Karşındakini üzüyorsa 'doğrucu davutluk' da bir yere kadar di mi?
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