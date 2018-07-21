Yol Durumu
  1. Tutup kaçırsam mı?
Selda Uskan Selda Uskan
  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi

Ailemden utanıyorum!

SELDA abla, ailem köylü ve eğitimsiz... Ben İstanbul'da fakülte bitirdim ve 2 yıldır iş hayatındayım. Bana uygun gördükleri kızdan tutun da yeme-içme adabına kadar aramızda uçurumlar oluştu.
Özellikle annem hala şalvar giymekte ve yer sofrasında ısrarlı. Oturduğum apartmanda sadece kapıcının karısıyla görüşüyor. Kimseye itiraf edemiyorum ama arkadaşlarımla tanıştırmaya utanıyorum.
Aslında durumun çözümü yok biliyorum, sadece bu tip annebabalara bilsinler diye yazıyorum.
"Çıktığı kabuğu beğenmiyor" diyenlere de cevabım şu; "O kabuklar neden değişimi kabul etmemekte inat ederler acaba?"
Rumuz; T. L. H.

Ama kabuk ayıplamaz!
S.U. CEVAP;
Yaşımı başımı almasam, "Haklısın evlat, ömrünü ana- babanı eğitmekle heder etme" der geçerdim.
Amma velakin annenin yaşındayım ve kaderin ona biçtiği 'şehirli çocuğun köylü anası' rolünü her türlü savunurum. Öncelikle, köylü olmak ayrı bir kültürdür ve saygı duymak gerekir.
Hem annene sor bakalım, 'Şehirli insanların bulaştığı utanılması gereken çirkinlikler' neyin nesidir?
Bence aileni değil, onları ayıplayan arkadaşlarını defterinden silmelisin evlat.
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