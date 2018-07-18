Tutup kaçırsam mı?
Kendisi annemin teyzesinin kızı. Birlikte büyüdük ve bana hep abisiymişim gibi davrandı.
Şimdi Ankara'ya gelin gidiyor abla! Anlayacağın 'Kavuşmalarımız mahşere kaldı!' Sorum şu Selda abla; onu sevdiğimi anlatmakta geç mi kaldım? Henüz nişanlılar ( işin acısı oğlan da beni çok seviyor) her şeyi göze alıp açılsam mı? Hatta tutup kaçırsam mı?
Rumuz; Adı Yaren
YA TÜRKÜNÜN SONU?
S.U. USKAN; Hatırlatmış gibi olmayayım ama türkü şöyle bitiyor dostum;
'Mapushanede yata yata her yanlarım çürüdü!' Yani diyor ki adam "Bir kızı arzusu hilafında kaçırırsan, hapishanelerde oran buran çürür kalırsın!" Kararını ver; ya kendini çevrene rezil edeceksin ya da sevdanı kalbine gömüp dillerde şarkı olup söyleneceksin.
Bence ikincisi daha romantık.
Hem belli mi olur, ileride kızına 'Yaren' adını bile verebilirsin. Ki karın ömür boyu beynini yesin. Şaka bir yana hayatım asla böyle bir işe kalkışma.
Bırak herkes kendi yolunda yürüsün.
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- Selda Uskan
- Tutup kaçırsam mı?
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