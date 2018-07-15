Arkadaşlığımı engelledi!
İKİSİNİ BARIŞTIR!
S.U. CEVAP; Sorun sadece sizin gibi kanka kızlar arasında değil anne ve çocuklar arasında bile oluyor maalesef. Büyük oğlan kardeşi ile kavga ediyor misal, anacıkları küçük oğlanla görüşüyor diye anayı da defterden siliyor... Üstelik kan davasına dönüşen bile var. Yapılacak ilk ve tek şey, aradaki sorun neyse açıklığa kavuşturmak ve mutlaka iki tarafı barıştırmak! Arkadaşlar arasında cereyan ediyor ise; şahsen haklının tarafında kalır, kazığı atanla da bir müddet arama mesafe koyardım. Hatasını anlayana ve tövbekar olana kadar.
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- Selda Uskan
- Arkadaşlığımı engelledi!
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