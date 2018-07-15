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Selda Uskan Selda Uskan
  • 15 Temmuz 2018, Pazar

Arkadaşlığımı engelledi!

SELDA abla, bugüne kadar hiç değinmediğiniz bir konuyu tartışmaya açmak istiyorum, bakalım okur arkadaşlar ne yorum yapacak. Ablacım olay şu, "Kankam birine küstü diye ben de o kişiye küsmeli miyim?" Söz konusu arkadaşla aynı mahallede ve aynı sıralarda büyüdük. Yeri geldi harçlığımızı paylaştık, birbirimiz için her türlü fedakarlığı yaptık. Diğer kız arkadaşımızla bir oğlan yüzünden arası açıldı, şimdi benim görüşmemi de yasakladı! Oysa o kızla da bir geçmişim var. Böyle durumlarda kankalar ne yapmalı sizce? RUMUZ; DOST&DOST

​İKİSİNİ BARIŞTIR!
S.U. CEVAP; Sorun sadece sizin gibi kanka kızlar arasında değil anne ve çocuklar arasında bile oluyor maalesef. Büyük oğlan kardeşi ile kavga ediyor misal, anacıkları küçük oğlanla görüşüyor diye anayı da defterden siliyor... Üstelik kan davasına dönüşen bile var. Yapılacak ilk ve tek şey, aradaki sorun neyse açıklığa kavuşturmak ve mutlaka iki tarafı barıştırmak! Arkadaşlar arasında cereyan ediyor ise; şahsen haklının tarafında kalır, kazığı atanla da bir müddet arama mesafe koyardım. Hatasını anlayana ve tövbekar olana kadar.
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