Güzellik, olmazsa olmazım
Ben 17 yaşında lise öğrencisi bir gencim. Boyumun kısa olması haricinde yakışıklıyım.
2 yıldır bu kıza aşırı ilgi duymaktayım. Kendisi de aşırı güzel. Benim farkımda ama pek yanaşmıyor. İki kez haber yolladım reddetti.
Arkadaşı var çirkin bir kız.
O bana aşıkmış bu yüzden birlikte olamazmışız! Sizin zamanınızdan bir iki taktiğe ihtiyacım var. Çünkü klasik bir kız ama yanıma şahane yakışıyor.
Rumuz; Haktan
GÜZELLER HUYSUZ OLUR!
S.U. CEVAP; Yahu siz yeni gençlik nasıl bir oluşumsunuz da kafayı sadece 'yanındakiyle hava atmaya' takabiliyorsunuz?
Nedir o sokaklarda deli danalar gibi güzellik peşine düşmeler?
Şimdi bu söylediğimi bir daha tekrarlamayacağım bak; Oğlum 'ilişkide ve evlilikte en önemli hasletler şevkat, anlayış ve fedakarlıktır.' Yıllarca sürmüş mutlu beraberliklerin temelinde bu yatar. Güzellik ise bütün estetik ameliyatlara rağmen geri gelmeyecek geçici bir avantajdır. Tabii demiyorum ki gidip garabete çeyrek kala kızlara talip olun ama şu 'ağız burun okka' durumunu da bu kadar abartmayın yav...
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- Selda Uskan
- Güzellik, olmazsa olmazım
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