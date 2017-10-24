Erkekler neden acımasız?
S.U. CEVAP; Acımasız olan 'zaman!' Her türlü eskimişliği beraberinde getiriyor. Bazen ne düşünüyorum biliyor musun; acaba hiç evlenmeyeydik de şu ihanetleri filan yaşamasa mıydık? İşimize dört elle sarılıp kariyer yapardık ne güzel. Adamlar da "Ay ben şimdi kimi boynuzlayacağım kardeş" deyip dolanıp dururdu...
GÜZELLİĞİNİN KIYMETİNİ BİL!
Selda abla 16 yaşındayım, bütün çevrem "Güzelliğinin kıymetini bil" diyor. Özellikle yaşlı teyzeler. Şimdiden bir sürü kısmetim çıktı. Ailem yoksul sayılır, beni zor şartlarda okutuyorlar. Bu 'güzellik kıymeti' nasıl bilinir acaba?
Rumuz; Beyza Emine
S.U. CEVAP; Bilgiyle donatılmamış güzellikle sadece iki şey yapılır; ya öylesine artist olunur ya da zengin bir adamla evlenirsin. Ama mutlu olur musun, orası meçhul. Bence okumalısın.
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- Selda Uskan
- Erkekler neden acımasız?
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