Kim haklı?
Vereceğimiz hiçbir karar sağlıklı olamaz!
KULÜPLER ŞOK YAŞADI
Tüm bu karmaşa içinde işi, içinden çıkılmaz hale koyan hamlelerden biri de yayıncı kuruluştan geldi. Pandemi nedeniyle yaşanacak maddi kayıpları bütçe ve maaş kısıtlamaları ile aşmanın yollarını arayan kulüpler, çeşmenin hepten kuruduğu haberiyle ana şoku yaşadı! Başından beri, boyatılmış rötuşlanmış eşeği "Şampiyon" Bold Pilot fiyatına aldığı kuşkusunu yaşayan yayıncı kuruluşu suçlamak işin en kolay yolu. Esasen sahaya yansımayan şikeyi icat edip komedi literatürüne armağan eden bir iklimde sorumluluk almaları bile saygıdeğer bir cesaret göstergesi sayılmalı.
Hakem müessesinin, istediği maçı istediği skorlarla bitirme becerisinin futbolseverde yarattığı iğrenme duygusu da, cabası."Hepsi yaralar sonuncusu öldürür" aforizmasının şoka uğrattığı Kulüpler Birliği'nin, oyunun sahibi olarak bu sorunu nasıl aşacağı gerçekten merak konusu. Hepimiz biliyoruz ki çeşmenin suyu akmıyorsa ört ki ölem!
PAŞA'NIN İNCE PLANI
Osmanlı'nın en renkli ve zeki paşalarından Ahmet Vefik Paşa Adliye Nazırı iken, esnafa olan borçlarını ödemediğini tespit ettiği bir devlet adamını yanına çağırtır. Adam da dönem şartları gereği atına atlar ve nazırlık binasına gelir. Paşa makamında adamı dinlerken, önceden hazırladığı plan gereği adamın atını pazara göndertip sattırır ve borcu kadar kısmını kestirerek kalan parayı da devlet adamına verir. Kadı karşısına çıkmadan oldu bittiye getirilen, ama borçlu olduğu da belgelenen adam hiç sesini çıkaramadan kuyruğunu kıstırıp Paşa'nın yanından ayrılır. Sonuçta Ahmet Vefik Paşa adaleti sağlamış. Bugüne uyarlarsak kim paşa, kim borçlu, kim alacaklı, kim at, onu da okuyucu bulsun. Herkesin hissesi kıssasınca olsun!
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Bu arada Corona'da toplam vaka sayısına göre ölüm oranlarını not olarak düşelim;
Belçika: % 13.52
İtalya % 12.91
İngiltere % 12.58
İspanya % 11.77
Hollanda % 10.74
Çin % 6.86
İran % 6.65
ABD % 4.89
Almanya % 2.65
Türkiye % 2.15
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