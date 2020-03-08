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  • 08 Mart 2020, Pazar

Tetikçi Özkahya!

TÜRKÇEMİZE değer katan en önemli şairlerimizden Nazım Hikmet, Kurtuluş Savaşı Destanında Antepli yiğit Karayılan'ı anlatır;
"Karayılan der ki harbe oturak Kilis yollarından kelle getirek Nerde düşman varsa orda bitirek Vurun ha yiğitler namus günüdür..." Karayılan'a ve ülkesi uğruna kurşuna yürüyenlere bin selam olsun?
Ligin sürpriz yumurtası Antep maça hızlı başladı, Kenan'la birkaç kez yokladığı Trabzon kalesinde Uğurcan'a takıldı.
Sonra 'bir tür' Trabzon seyircisinin kendi sahasında farklı galipken yuhladığı Kamil Ahmet'in Karaboğa Ekuban'la biten resitaliyle gol geldi Antep'in Trabzon sol kanadında bulduğu madeni işlemeye devam edeceği beklenen bir şeydi ve Kayode buradan gelen atakta dengeyi sağlayan golü de kolayca attı. Ev sahibi maçın sonuna kadar bu kanatta cirit atmaya devam etti.
Son dakikada TS'nin attığı golde, hakem çabuk oyuncu Abdüş'ü cezalandırdı.
Herkes biliyor ki bu dakikada bu golü İstanbul takımları atsa hakem golü seve seve verecek, belki bir VAR tiyatrosundan sonra. Ama "devlet destekli" TS lehine bir durum varsa hakem infazı kaçınılmazdı, beklenen oldu ve Halis Özkahya kariyerine bir TS cinayeti daha yazdırdı.
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