Tetikçi Özkahya!
"Karayılan der ki harbe oturak Kilis yollarından kelle getirek Nerde düşman varsa orda bitirek Vurun ha yiğitler namus günüdür..." Karayılan'a ve ülkesi uğruna kurşuna yürüyenlere bin selam olsun?
Ligin sürpriz yumurtası Antep maça hızlı başladı, Kenan'la birkaç kez yokladığı Trabzon kalesinde Uğurcan'a takıldı.
Sonra 'bir tür' Trabzon seyircisinin kendi sahasında farklı galipken yuhladığı Kamil Ahmet'in Karaboğa Ekuban'la biten resitaliyle gol geldi Antep'in Trabzon sol kanadında bulduğu madeni işlemeye devam edeceği beklenen bir şeydi ve Kayode buradan gelen atakta dengeyi sağlayan golü de kolayca attı. Ev sahibi maçın sonuna kadar bu kanatta cirit atmaya devam etti.
Son dakikada TS'nin attığı golde, hakem çabuk oyuncu Abdüş'ü cezalandırdı.
Herkes biliyor ki bu dakikada bu golü İstanbul takımları atsa hakem golü seve seve verecek, belki bir VAR tiyatrosundan sonra. Ama "devlet destekli" TS lehine bir durum varsa hakem infazı kaçınılmazdı, beklenen oldu ve Halis Özkahya kariyerine bir TS cinayeti daha yazdırdı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Tur Kadıköy’e kaldı 04 Mart 2020, Çarşamba TRABZON Erçe'ye saygı ve sakat Pereira ile cezalı Mikel'in yerine zorunlu görev alan Kamil Ahmet ve Parmak dışında...
- Jack London ve rotasyon! 03 Mart 2020, Salı JACK London, "Vahşetin Çağrısı"nda, bir malikanede son derece konfor içinde yaşayan bir köpeğin, kendini birdenbire...
- Nwakaemeee 01 Mart 2020, Pazar ÇAYKUR Rizespor bütün enerjisini kullanınca ikinci yarı sadece Trabzonspor'u izledi. Trabzonspor ilk yarı önde...
- Atan tutan 23 Şubat 2020, Pazar KOCA bir ilk yarı çok kötü günlerindeki Doğan ve Sturridge'in, neredeyse rakibi hücuma çıkaran pas tercihleriyle...
- Büyük takım 17 Şubat 2020, Pazartesi MAÇA fırtına gibi gönüllerin şampiyonu olduğu sezonlarda göze hoş gelen futbolunu skora ve puan tablosuna yansıtamayan...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.