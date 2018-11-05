Selahattin Kınalı Selahattin Kınalı
  • 05 Kasım 2018, Pazartesi

Normal

ANDRE Gide'nin ikiyüzlülük tarifi şurada dursun; "İkiyüzlülük kendi yanılgısına yabancılaşıp içtenlikle yalan söylemektir" Ortasahadaki "aynı tip oyuncu" enflasyonunun takım olma sürecini Fizan kütüphanesine sürüklediği Trabzon, haliyle biriken, yetenek havuzundan hep olduğu gibi baskın oyunu çıkardı ve ilk yarıyı önde kapattı.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ
İlk yarıda çok silik bir oyun çıkaran Bursa belli ki, hafta içinde 1461 Trabzon karşısında yaşanan şokun etkisindeydi.
2 farkı bulamayan Trabzon rakibe umut verince son yılların en kötü performanslarından birini sergileyen Bursa da bu armağanı reddetmeyerek hak ettiği 1 puanı alarak evine döndü.
Burak Yılmaz sık sık olduğu gibi yine maçın önüne geçti. Burak bu takımın sözleşmeli futbolcusu olduğunu unutmamalı.

MAÇIN EN İYİSİ: OKAN KOCUK
Kalesinde adeta devleşti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: PEREIRA
Takımına gerekli katkıyı veremedi.
Haberler Yazarlar Selahattin Kınalı Normal
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ