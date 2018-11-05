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MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ
İlk yarıda çok silik bir oyun çıkaran Bursa belli ki, hafta içinde 1461 Trabzon karşısında yaşanan şokun etkisindeydi.
2 farkı bulamayan Trabzon rakibe umut verince son yılların en kötü performanslarından birini sergileyen Bursa da bu armağanı reddetmeyerek hak ettiği 1 puanı alarak evine döndü.
Burak Yılmaz sık sık olduğu gibi yine maçın önüne geçti. Burak bu takımın sözleşmeli futbolcusu olduğunu unutmamalı.
MAÇIN EN İYİSİ: OKAN KOCUK
Kalesinde adeta devleşti.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: PEREIRA
Takımına gerekli katkıyı veremedi.
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