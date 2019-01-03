Şimdi Cumhur’un zamanı...
Şu güne kadar bu muhasebeyi çokça okuyup, sıkça dinlediğiniz için tekrara girmeyeyim ama benim 2018 yılına dair edeceğim 2 çift sözüm var;
Her ne kadar zorlukların, Türkiye'ye karşı düşmanlıkların yoğun olduğu bir yıl olsa da; bardağın bir tarafı boş ise diğer tarafı da doludur.
Ben de yaşanılan şey tecrübedir diyerek bardağın dolu tarafı ile ilgileniyorum. Yaşanılan her zorluk bizi yıldırmadı, güçlendirdi. Bize yönelik her düşmanlık büyük bir ustalıkla püskürtüldükçe Türkiye'nin kıymeti de değeri de daha büyüdü. Yaşanılan her acı, gerekli dersler çıkarıldıktan sonra bizleri olgunlaştırdı.
Ve; her ne kadar zor ve zorlu olsa da; her deneyim sonrası bu güzel ülkenin insanlarının, bu büyük milletin birbirine daha fazla kenetlenmesiyle bir kez daha gördük ki; bir kez daha dünya alem gördü ki; bu milleti ne bölebilirler ne de parçalayabilirler.
Benim geride bıraktığımız yıl için bütün bu değerleri bir kez daha anlamamızı sağladığı için Allah'a şükürden başka birşey geçmiyor içimden.
2019'a dair beklentime gelince; elbette öncelikle ülkem ve dünya insanları için sağlık-barış-huzur diliyorum.
Ve biliyorum ki bu yıl da pek kolay geçmeyecek bizler için. Ama şunu da biliyorum ki; bu yıl hem ülkem hem bu millet için zorlukların daha kolay aşıldığı, birbirimize daha fazla kenetlendiğimiz bir yıl olacak Allah'ın da izniyle.
Türkiye bir yandan Fırat'ın doğusuna operasyonu en doğru şekil ve zamanda yapmayı kurgularken, bir yandan ABD-Rusya-Çin ekseninde yeni dünya düzenindeki yerini sağlamlaştırmayı ve dengeyi en doğru şekilde kurmayı, bir yandan bütün dünyaya ders verircesine insanlığa hizmet etmeyi ve bir yandan da iç ve dış risklere tavır alırken bir yandan da 90 gün sonra yapılacak yerel seçimlere hazırlanıyor.
Zaten; bu seçimlerin de biraz önce saydığım süreçle doğrudan bağlantısı yok mu? Bir yanda bütün düşmanlıklara karşı yerli ve milli duruşuyla devlet ve millet bekası için kurulmuş Cumhur İttifakı diğer yanda da; mahcup ortağın yani HDP'nin sessiz sedasız ama en derininden desteklediği, 15 Temmuz'a bile "kontrollü darbe" diyenlerin oluşturduğu CHP-İP'li Millet İttifakı.
Belediye seçim sonuçlarını bile sistem tartışmasına çevirmeyi hedefleyen Millet İttifakı ortaklarının gürültülü-patırtılı il-ilçe belediye paylaşım kavgasına karşın, birkaç şehir kapmak için değil, devleti işgal girişimlerine karşı bir ve birlik görüntüsü vermek üzere yola çıkanların hak ve hukuk çerçevesinde oluşturdukları kardeşlik ittifakı güle-oynaya yola koyuldu bile.
Yeni yılın ilk gününde Ankara Arena Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısındaki AK Partili ve MHP'li adayların tanıtılması sırasındaki coşkuyu görünce bunu bir kez daha hatırlamamak mümkün değildi.
Cumartesi günü İzmir'de de yine Başkan Erdoğan'ın yönetiminde benzer bir sunum daha yapılacak ve siyasette özlenen bu tablo tekrar sergilenecek.
Dedim ya; 2019'a dair beklentim büyük diye; Hiçbir şey imkansız değildir, sadece biraz zaman alır.
İşte şimdi hakkın, hukukun, iyi niyetin zamanı..
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