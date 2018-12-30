Bugünkü
Takvim
Şebnem Bursalı Şebnem Bursalı
  • 30 Aralık 2018, Pazar

Darbe çığırtkanlığına tarihi cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin her yılsonunda düzenlediği ve kapsamlı açıklamalar yaptığı kahvaltılı basın buluşması, gündem belirler. Nitekim, Çarşamba günü düzenlediği toplantıda hem gündeme dair hem gündemi belirleyen pek çok başlık var. Toplantı öncesinde yaptığımız kısa sohbette, kendi tasarımı olan ve Türk dünyasına yönelik anlamı da bulunan yüzüğü ile ilgili bilgi de verdi. Mavi taşlı ve Türkistan haritası bulunan yüzüğün yanlarında kurt ve 3 hilal olanı takmayı tercih etmişti. Ayrıca; sohbetimiz sırasında öğreniyoruz ki; 8-9 Şubat'ta 50. Yılını kutlamaya hazırlanan MHP için, partisinin de doğduğu topraklar olan Adana'da özel bir program düzenlenecek. MHP Liderinin bir başka özelliği de bu tür toplantılara çok iyi hazırlanarak gelmesidir ki; toplantı sırasında zaman zaman gösterdiği dosyalar da ne kadar iyi hazırlandığının da ispatı idi zaten.
Tekrara girmek istemiyorum ancak; tarihi önemde bulduğum bir açıklamasını daha detaylı ele almakta fayda var. Malum; Halk Tv'de yayımlanan bir programda Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in, bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına yönelik eleştiri dozunu çok aşan ve darbe ve faşizm daveti yapan açıklamaları günlerdir tartışıldı. MHP Lideri Bahçeli'nin bu konuda ne düşündüğü benim de en merak ettiğim konuların başında geliyor idi. Önce Metin Akpınar ne demişti hatırlayalım: "Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilir." Yani diyor ki Akpınar: "Seçim demek demokrasi değildir, benim istediğim lider ve parti işbaşına gelir ise ben buna demokrasi derim. Eğer benim istediğim de olmaz ise; milletin yüzde 50'sinden fazlasının seçtiği lider de olsa onu Hitler gibi mahzenlerde zehirleyerek, Adnan Menderes gibi idam ederek veya Mussolini gibi ayağından asıp teşhir ederek yok etmek gerekir!" Bu sözler darbe çığırtkanlığı, iç savaş çağrısı değil de nedir? Bahçeli de benzer yorumlara belgeli bir örnek de verdi. 25 Nisan 1945'te sevgilisi ile birlikte ayağından asılarak halkın önünde öldürülen İtalya'nın faşist Lideri Mussolini'nin idam fotoğrafını gösterip, Akpınar'ı bu çağrısından ötürü "kendisine yazık ettiğini" ve tekrar televizyona çıkarak "özür dilemesi" gerektiği çağrısını yaptı. Demokrasiye inanmış, 21. Yüzyılda 1945'lerin faşist yönetimlerinin insanlık dışı örneklerine özlem çağrısı yapan kişinin yılların sanatçısı olması ayrı bir hazindir. Faşist İtalya'nın, faşist liderine yönelik insanlık dışı bu cezalandırmaya yönelik bir övgü ve beklentinin ifadesinden başka bir şey değildir. Darbe çığırtkanlığıdır. Yarım yüz yıldır sanatçı olan bir kişinin bu övgüye sığınması da anlaşılır bir durum değildir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Şebnem Bursalı Darbe çığırtkanlığına tarihi cevap
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ