Benzemezlerin ittifakında gereği düşünüldü!
Sınır ötesinde büyük bir mücadele sürdüren ve yenilerine de hazır olan Türkiye, bir yandan da yerel seçimlere hazırlanıyor. Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP, detaylara kadar çalışmalarında sona geldi ve yüzde yüz mutabık olunan nokta belli:
"Amaç sadece 3-5 fazla belediyeyi kazanmak değil. Türkiye'ye karşı siyasi-ekonomik ve terör yoluyla yürütülen, yürütülmeye çalışılan tüm oyunları bozmak için bir kez daha milletin güvenini kazanmak. Devletin ve milletin bekası için bir olmak. Ve bu tuzakları kuranlarla işbirliği içinde olan siyasi uzantılarına karşı bir kez daha başarılı çıkmak." Peki; Millet İttifakı resmi ortakları CHP ve İP ile gölge ortak HDP ne yapıyor? 25 günlük gel-gitten sonra CHP ve İP anlaşmaya vardı.
Ankara-İzmir-İstanbul-Antalya ve Adana dışında kalan neredeyse tüm Büyükşehirleri İP'e bıraktı CHP.
Her fırsatta Cumhuriyet'in kurucusu olduğunu söyleyen bir partinin, daha 1 yıllık bir partiye ki, girdiği seçimde yüzde 10 barajını bile aşamamış bir parti bu aynı zamanda; iddialı olduğu Balıkesir, Denizli dahil hemen tüm belediyeleri bırakmasını anlamak mümkün değil. CHP'nin bir de son derece sessiz yürüttüğü ve sona geldikleri HDP ile seçim ittifakı ile ilgili üzerine düşeni yaptığını hatırlatalım.
Bütçe görüşmeleri sırasında HDP adına söz alan konuşmacının 3 kez kürsüde hem de tutanaklara geçecek şekilde terörist başı Öcalan'a "sayın" diye ifade etmesi üzerine AK Parti, MHP ve İP temsilcileri itiraz ettiler ama bir tek parti grubundan ve liderinden ses çıkmadı;
CHP'den! Ortaklığa zarar verecek tepkilerden özenle kaçınıyor anlayacağınız Kemal Kılıçdaroğlu. Özetle; benzemezlerin birlikteliğinde şimdilik paylaşımlar yapıldı ama bakalım bu birlikteliğin sandıktan alacağı oy nasıl olacak?
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- CHP-İP ve gölge ortak HDP 13 Aralık 2018, Perşembe YEREL seçimlere artık 110 gün kala siyasetin de gündemi adaylar, adaylıklar, ittifaklar ve seçim oluyor doğal olarak....
- Cumhur İttifakı millet aklı.. 08 Aralık 2018, Cumartesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığımız özel röportajda verdiği mesajlar, Ankara ve Türkiye gündeminde...
- Küresel lider Erdoğan 06 Aralık 2018, Perşembe GERİDE bıraktığımız haftanın 3 günü, Türkiye'den çok uzakta, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te çok önemli bir...
- Dünya 5’ten büyüktür zirvesi 01 Aralık 2018, Cumartesi DÜNYADA güç dengeleri değişiyor, yeni iktidar alanları oluşuyor, Türkiye de bu değişim sürecinde yerini alıyor....
- İstanbul İstanbul olalı... 29 Kasım 2018, Perşembe GENEL kabul gören bir sonuç; "İstanbul'u alan, Türkiye'yi alır.." Başkan Erdoğan da bu sözü sıklıkla söyler ki;...
- CHP-İP ve gölge ortak HDP
- Cumhur İttifakı millet aklı..
- Küresel lider Erdoğan
- Dünya 5’ten büyüktür zirvesi
- İstanbul İstanbul olalı...
- AİHM beni niye ciddiye alsın!
- Dünyaya yön veren lider Erdoğan
- Kılıçdaroğlu’nun “Fatih” ısrarı PM’den döndü
- Noterliği partiye tercih etti diğeri hem parti hem banka dedi
- Dünyaya meydan okurken..