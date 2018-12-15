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Şebnem Bursalı Şebnem Bursalı
  • 15 Aralık 2018, Cumartesi

Benzemezlerin ittifakında gereği düşünüldü!

KAHRAMAN Türk askeri sınır ötesinde tek bir terörist bırakmamaya yemin etmiş, hükümet Fırat'ın doğusunda kılını kıpırdatan terör örgütlerini ve elbette onun destekçilerinin korkulu rüyası olmayı başarmış ve 81 milyon Türk halkı askerinin, hükümetinin ve güvenlik güçlerinin arkasında. Eskiden olsa, eski Türkiye olsa böyle bir durumda ekonomi alt üst olur, siyasetçi acaba müttefiklerimiz ne der kabusuna sarılır ve eğer "vize" çıkmaz ise de; ne hakkını aramaya ne de sınırındaki tehlikeye cevap vermeye cesaret edemezdi. ABD'nin küstahlığına, oyalama taktiklerine diplomatik olarak sabreden ama artık sabrı taştığında bugüne kadar ne yaptıysa (Zeytin Dalında, Fırat Kalkanı'nda) aynısını yapacağını bir kez daha gösterdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Sözde müttefiklerin şımarttığı terör örgütleri PKK, onların uzantıları YDG- PYD'ye de bir kez daha haddini bildirmekten ne çekiniriz ne de kaçınırız. Kalbimiz, dualarımız kahraman askerimiz ve güvenlik güçlerimizle.
Sınır ötesinde büyük bir mücadele sürdüren ve yenilerine de hazır olan Türkiye, bir yandan da yerel seçimlere hazırlanıyor. Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP, detaylara kadar çalışmalarında sona geldi ve yüzde yüz mutabık olunan nokta belli:
"Amaç sadece 3-5 fazla belediyeyi kazanmak değil. Türkiye'ye karşı siyasi-ekonomik ve terör yoluyla yürütülen, yürütülmeye çalışılan tüm oyunları bozmak için bir kez daha milletin güvenini kazanmak. Devletin ve milletin bekası için bir olmak. Ve bu tuzakları kuranlarla işbirliği içinde olan siyasi uzantılarına karşı bir kez daha başarılı çıkmak." Peki; Millet İttifakı resmi ortakları CHP ve İP ile gölge ortak HDP ne yapıyor? 25 günlük gel-gitten sonra CHP ve İP anlaşmaya vardı.
Ankara-İzmir-İstanbul-Antalya ve Adana dışında kalan neredeyse tüm Büyükşehirleri İP'e bıraktı CHP.
Her fırsatta Cumhuriyet'in kurucusu olduğunu söyleyen bir partinin, daha 1 yıllık bir partiye ki, girdiği seçimde yüzde 10 barajını bile aşamamış bir parti bu aynı zamanda; iddialı olduğu Balıkesir, Denizli dahil hemen tüm belediyeleri bırakmasını anlamak mümkün değil. CHP'nin bir de son derece sessiz yürüttüğü ve sona geldikleri HDP ile seçim ittifakı ile ilgili üzerine düşeni yaptığını hatırlatalım.
Bütçe görüşmeleri sırasında HDP adına söz alan konuşmacının 3 kez kürsüde hem de tutanaklara geçecek şekilde terörist başı Öcalan'a "sayın" diye ifade etmesi üzerine AK Parti, MHP ve İP temsilcileri itiraz ettiler ama bir tek parti grubundan ve liderinden ses çıkmadı;
CHP'den! Ortaklığa zarar verecek tepkilerden özenle kaçınıyor anlayacağınız Kemal Kılıçdaroğlu. Özetle; benzemezlerin birlikteliğinde şimdilik paylaşımlar yapıldı ama bakalım bu birlikteliğin sandıktan alacağı oy nasıl olacak?
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