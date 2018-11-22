AİHM beni niye ciddiye alsın!
Siyasi görüşünden, ifade özgürlüğünü ihlalden değil, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiği iddialarından dolayı yargılanıyor! AİHM ne diyor?
Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde propaganda yapamamış! Peki bunu iddia eden ve bu yüzden Demirtaş lehine karar veren aynı AİHM, PKK terör örgütü için hangi ifadeyi kullanıyor biliyor musunuz? Kürdistan İşçi Partisi! On binlerce insanımızı şehit eden alçak terör örgütüne AİHM'in tarifi; Kürdistan İşçi Partisi! Bunu söyleyen AİHM'in ciddiyeti ve hukuk örgütü olma, hak arama örgütü olma vasfı benim için bitmiştir! Senin için bitmesinin, verdiği kararları tanımamanın AİHM'de ne karşılığı var ki diyebilirsiniz!
Haklısınız. Benim adım FETÖ ve PKK terör örgütleri ile doğrudan ve dolaylı ilintilenen Can Dündar değil ki AİHM beni ciddiye alsın! Benim adım Kobani'de 50'den fazla insanın ölümüne sebep olan olayların kışkırtıcısı konumundaki Selahattin Demirtaş değil ki AİHM beni ciddiye alsın!..
CHP-HDP-İP-SP ittifakının kodları
24 Haziran seçimlerindeki 5 benzemez denilen partilerin ittifakının tek hedefi; Erdoğan karşıtlığı idi.
Meclis'te AK Parti'yi azınlığa düşürmek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 2. tura bıraktırmak. Ama yanlış hesap, sandıktan döndü. Şimdi aynı 5 benzemez ittifak yine gündemde; amaç yine aynı; Ankara ve İstanbul'u AK Parti'nin kaybetmesini sağlamak ve kendi ifadeleriyle; yeni sistemi tartışılır hale getirmek, temelden sarsmak ve hatta yıkmak! Yapmaktan ziyade yıkmayı, hizmetten ziyade yokluğu, yerli olmaktan ziyade başkalarının söylem ve eylemlerine maşa olmayı tercih edenlerin; adına "Millet" deyip, millet dışında her unsurun hakim olduğu bu ittifakın kodları da uzantısı da hayırdan çok şer değil de nedir?
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