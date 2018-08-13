Hepimiz Türkiyeyiz
Sen ki; 320 milyon nüfusunla 7 milyarlık koca dünyaya kafa mı tutuyorsun!
Hadi kafa tuttun diyelim; birileriyle kafa mı buluyorsun!
Koskoca Türkiye'yi, 81 milyon Türk'ü, senin önünde diz çökmedi diye dize getiririm mi sandın!
2004'te 23 milyarlık IMF borcunu sıfırlayan Türkiye'ye ders veririm mi sandın!
Sana, hak yiyen İsrail'e ve tüm hak yiyenlere One Minute diyen Recep Tayyip Erdoğan'ı dize getiririm mi sandın!
Mazlumların umudu, hainlerin korkulu rüyası Erdoğan'ı alt ederim mi sandın!
Hiçbir mantıklı açıklaması olmayan ekonomik operasyonunla Türkiye'yi batırırım mı sandın!
Unuttuysan hatırlatalım; senin himayendeki FETÖ'cülerin yaptığı 15 Temmuz'da bu millet çıplak elleri, çıplak bedeniyle durdurdu jetleri, tankları, bombaları!
Gezi'yi denediniz tutmadı, 17-25 Aralık'ı denediniz hiç olmadı, 15 Temmuz'da var gücünüzle geldiniz ama mum gibi eridiniz. Şimdi ekonomik operasyonla mı bizi yok edeceksiniz!
Kanla, canla var ettik biz bu devleti. 3-5 dolara karşılık veririz mi sandınız!
Bilin ki dünya 5'ten büyüktür sözümüzden dönmeyeceğiz.
Ve şunu da bilin ki; hepimiz Erdoğan'ız..
Hepimiz Türkiye'yiz.. Ve siz kaybedeceksiniz.. Biz kazanacağız...
Tam bağımsızlık için durmak yok
İHRACAT rakamlarında rekor kırılıyor.. Gelişmiş ülkeler arasında büyüme rekoru kırıyorsun... Turizm gelirlerinde tüm dünya ile yarışıyorsun... Üretim keza öyle.. Siyasi istikrar desen zaten 16 yıldır en önemli argüman.. Eee; birileri bana söylesin dövizdeki artışın sebebi nedir? Ne ile açıklanır? Bu konuda mantıklı bir şey söyleyen tek bir Allah'ın kulu yok. Ekonomik operasyon çekildiği çok açık. Sosyal medyada atıp tutan 3-5 kişinin niyeti ortada zaten. "AK Parti gitsin, Tayyip Erdoğan gitsin!" Onlara bakarsan; Erdoğan gitse, AK Parti gitse her şey güzel olacak. Kimse kusura bakmasın ama; eğer Erdoğan olmasa bugün yaşananlar karşısında hangi siyasi irade bu denli güçlü durabilir? Geçmişteki kriz dönemlerini hatırlayın, çok da eski değil. 1994 krizini, 2001 krizini hatırlayın. O zaman da küresel güçler Türkiye'ye karşı operasyon çekti, onların içerideki işbirlikçileri ortaklık yaptı. Dönemin Başbakanları direnebildi mi? Türkiye'yi ekonomik açıdan esir aldılar. Ama 2015 yılından bu yana düzenli ve sürekli olarak Türkiye'ye dönem dönem uygulanan tüm tuzak ve operasyonlardan Erdoğan liderliğindeki Türkiye sıyrılmayı başardı. MHP destekli Cumhur İttifakı ile gücü daha da arttı. Milli ve yerli siyasete karşı, kendi hegemonyasını dikte etmeye kalkan ABD, ağzının payını aldı. Bundan sonra bizim üstümüze düşen yerli ve milli olmaya devam etmek, hükümete ve Başkan'a destek olmaya devam etmek ve tam bağımsızlık için mücadele etmekten vazgeçmemektir.
ABD'ye yerel ambargo!
UŞAK Belediyesi Cumartesi günü sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajda şöyle dedi:
"Bugün ülkemizin ABD ile yaşadığı siyasi krizden sonra medya reklam planlamalarımızdan Facebook, Twitter, İnstagram, Google ve Youtube'a ayırdığımız bütçeyi tamamen kaldırmış bulunmaktayız" ABD tarafından uygulanan ekonomik operasyon ve siyasi dayatmaya karşı, belki çok küçük ama çok anlamlı bir tepki vermiş Uşak Belediyesi. Belediye Başkanı Nurullah Cahan da kendi sosyal medya hesabından bir mesaj yazdı:
"Ülkemizin 3 yanı denizlerle, her tarafı düşmanla çevrili.
Ama çalışmaya devam edeceğiz, yılmayacağız, başaracağız, kazanacağız.
İstikrar devam edecek, Türkiye büyümeye devam edecek. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz." Helal olsun Başkan..
DERİN SÖZ
Her şeyin bittiğini düşündüğün an sakın pes etme. Çünkü işte orası, gidişatın değişeceği zamandır. MEVLANA
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- Şebnem Bursalı
- Hepimiz Türkiyeyiz
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