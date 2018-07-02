İşte size galibiyet formülü
İlki; bizzat Erdoğan tarafından verilen Cumhur İttifakı'na zarar verebilecek, MHP ve lideri Bahçeli'yi rahatsız edecek her tür açıklama ve tavırdan kat'i suretle istisnasız herkesin uzak durması talimatı. İkincisi; 9 ay sonra yapılacak yerel seçimler için aday belirleme süreci derhal başlayacak, kampanya süreci beklenmeyecek, hatta 1 gün bile beklenmeyecek. 24 Haziran seçimlerinde, aday gösterilen isimlerin kendi bölgesindeki karşılığının olup olmadığının net şekilde sonuçlara yansıdığı gerçeğinden hareketle, yerel seçimlerde bu konuya daha fazla dikkat edilecek. Bunların haricinde yeni dönemde seçmenin verdiği bir mesaj da; siyasette uzlaşma kültürünün daha yaygınlaşması. Kavga görüntüsünden uzak, uzlaşmaya önem veren bir yeni dönem için gayret gösterecek AK Parti. Sözün özü; seçmenin verdiği mesaj alındı ve hiç vakit kaybetmeden harekete geçildi.
"ERDOĞAN 16 yıldır her girdiği seçimde neden kazanıyor?" sorusunun cevabı bu fotoğrafta: Samimiyet..
YEREL SEÇİM ERKENE ALINIR MI?
DERIN kulislerde fısıltıyla konuşulan konulardan biri de yerel seçimlerin 5 ya da 6 ay geri alınmasıyla ilgili.
2019 yılı Mart'ında yapılacak olan belediye seçimlerinin bu yılın Ekim ya da Kasım ayına çekilmesiyle, 2018 yılı içinde tüm seçimlerin tamamlanması ve 2019 başından itibaren hiçbir kesintiye uğramadan büyük Türkiye yolunda ilerlemeye devam edilmesi amacı taşıdığı konuşuluyor. 2007 yılından bu yana 2 referandum da dahil tam 11 seçim yapıldığını hatırlarsak; seçmenin biraz da seçim yorgunu olduğunu da bir kez daha görmüş oluruz.
Yıllardır içeriden ve dışarıdan bunca saldırı altında olan Türkiye'nin, ekonomik ve siyasal anlamda kuşatılmaya çalışıldığı malum. Keza; sınırlarımız içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele için gerçekleştirilen operasyon ve harekatlar da bir yandan başarıyla devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile güçlü, daha hızlı karar alabilen bir yürütme ve sisteme uyarlanacak bürokrasi ile dönüşüm süreci de keza yaşanacak. Yerel seçimlere bir yıldan az bir süre kaldığı için bunun gerçekleşmesi ancak Anayasa değişikliği ile mümkün.
AK Parti ve MHP grupları veya sözcüleri veya liderleri henüz bu konuyu kendi gündemlerine bile almadılar. Ama Cumhur İttifakı ortakları olarak mutabık kalsalar bile Meclis aritmetiği gereği, muhalefet partilerinin desteği şart. 'Genel Başkanlık'tan istifası istenen ve kurultaya zorlanan CHP Lideri Kılıçdaroğlu için, yerel seçimlerin erkene alınması, gündemin değişmesi ve adaylık sürecinde belirleyici olacağı için asla reddetmeyeceği bir teklif olacaktır. Bu hafta yapılacak yemin töreni ve ardından yeni kabinenin kurulmasıyla birlikte bu konu da kesin karara bağlanacaktır.
MECLİS BAŞKANI, BELEDİYELER VE İTTİFAK
CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'nde, icraatı yürütme yani Başkan Erdoğan ve kabinesi yapacak, siyaset de ağırlıklı olarak Meclis'te yapılacak. O yüzden 'Meclis Başkanı'nın kim olacağı, Meclis'teki 'Grup Başkanı'nın kim olacağı, 'Grup Başkan Vekilleri'nin kimler olacağı daha önem kazanıyor.
MHP, ittifakın ruhuna uygun davranarak Meclis Başkan adayı çıkarmayacağını ve AK Parti'nin adayını destekleyeceğini ilan etti.
AK Parti'nin de adayı son Başbakan Binali Yıldırım olacak çok büyük ihtimalle.
Grup Başkanlığı için, partinin kıdemlilerinin isimleri geçiyor, onun da önümüzdeki hafta seçimlerden önce netleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dakika bile kaybetmeksizin yerel seçimler için çalışmaların başlaması talimatı verdi. Büyükşehirlerde ve illerde kamuoyu araştırmaları isimler üzerinden yapılmaya başlanacak. Bu süreçte en fazla merak edilen bir başka konu da; ittifakların belediye seçimlerinde de geçerli olup olmayacağı. Bununla ilgili henüz somut bir adım atılmadı.
Ancak; çeşitli araştırmalar yapılıyor, ittifak yapılması halinde sonuçlara nasıl yansır, yapılmaması halinde nasıl olur, siyaset bilimi çerçevesinde analiz ediliyor. Bana gelen bir rapora göre; Cumhur İttifakı geçerli olması durumunda; her iki parti ellerindeki belediyeler dışında, CHP'nin elindeki Aydın, Eşkişehir, Giresun, Hatay, Tekirdağ, Yalova, Burdur ve Zonguldak'da AK Parti kazanıyor. Siyaset kulislerinin bundan sonra en fazla konuşacağı konulardan biri de bu süreç olacak. İzleyip göreceğiz..
DERİN SÖZ
ÇABA ne kadar büyük olur ise, zafer de o kadar büyük olur. PIERRE CORNEILLE
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- Şebnem Bursalı
- İşte size galibiyet formülü
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