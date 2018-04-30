Milletin terazisinde vefa ağırlığı
Gelelim; "geniş mutabakat" dediği kesimlerin başını çeken parti ile Gül'ün yıllar içindeki ilişkisine. 28 Şubat zamanında CHP değil miydi doğrudan ve dolaylı olarak o dönem Gül'ün de bakan olarak yer aldığı seçilmiş hükümete vesayet güçleriyle saldıran? Peki; yine aynı CHP değil miydi 2007 yılında Gül'ü Cumhurbaşkanı seçtirmemek için yine vesayet güçleri ile işbirliğine giden CHP'nin uydurduğu 367 garabeti ile demokrasinin sürüklendiği uçurum. Bugün "geniş mutabakat" dediği CHP bütün bunları Gül'e karşı yaparken, hiç tereddütsüz kendisinin hakkı olan Cumhurbaşkanlığını "kardeşim" diyerek kendisine sunan da Recep Tayyip Erdoğan idi. Dediğim gibi; vefa, siyasetin olmazsa olmazı ama bu milletin terazisinde herkesin ağırlığı belli zaten!
GÜNÜN FOTOĞRAFI
Bana vefanın fotoğrafını göster deseler bunu gösteririm. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesinde gözyaşlarını tutamazken..
KILIÇDAROĞLU'NUN YALANI
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partilileriyle buluştuğunda doğal olarak konuşmalarının heyecan dozunu arttırıyor. Heyecanda bir sıkıntı yok da; söylediklerinin doğruluk derecesi de epey bir azalıyor. Siyaseten söylediği sözlere, siyasetçiler cevap verdiği için bugün o sözlere girmeyeceğim.
Ama; olayın yaşayanı ve direk tarafı olarak bir konuda itirazım var. Şöyle ki; 1989-1993 yılları arasında Ankara'daki üniversite yaşamım sırasında Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda kalmış bir genç idim. Gerçi ben o gün de eksik imkanlara rağmen, bize en azından sıcak bir yatak, güvenli bir yuva ortamı sağladığı için de devletime şükran dolu idim ve hiçbir zaman bunu inkar da etmedim. Yıllar geçti, ben mesleğini eline almış, kendi ayakları üzerinde duran bir kadın gazeteci olarak KYK'ların düzenlediği panellerde, KYK yurtlarında kalan kız ve erkek öğrenci kardeşlerimle birlikte olma imkanı buldum. Son 1 yıldır bu buluşmalarımız Türkiye'nin değişik yerlerindeki yurtlarda oluyor. Ve onlarla buluşmalarımda da söylüyorum, bugünkü KYK'ların geldiği noktayı, benim kaldığım dönemdeki yurtlarla kıyaslamak bile abes! Benim zamanımda sadece barınma amaçlı olan yurtlar, bugün bildiğiniz yaşam alanları ve kampüsleri olmuş.
15 YILDAKİ BÜYÜK DÖNÜŞÜM
Benim zamanımda 10 kişi aynı odada kalır ve hem yıkanmak hem temizlik amaçlı ihtiyaçlarımız için saatlerce sıra beklerken, şimdi en fazla 3'er kişilik odalarda, herkesin kendi çalışma masası ve düzeninin olduğu, 24 saat spor yapılabilecek fitness imkanları, 24 saat internet bağlantısı ve yeşil alanlarla dolu bahçesi bir yana, günde ortalama 15 çeşit yemeğin açık büfe olarak sunulduğu muhteşem bir yaşam alanları ile resmen çağ atlamış bir yurt imkanı var. Yurtlarda kalan öğrenci arkadaşlarımıza çok değişik alanlarda sunulan eğitim imkanları ve tatil imkanları da cabası. Bakın bu imkanlar son 15 yılda bu hükümet zamanında, özellikle ve bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve takibiyle olduğuna bizzat ben de şahidim, tüm Türkiye de şahit. Şimdi gelelim yazının başındaki sözlerime; Cumartesi günkü il başkanları toplantısında CHP Lideri eleştirilerde hızını alamayıp, AK Parti hükümetlerinin daha "yurt sorununu bile çözemediğini" söyleyince resmen yerimden zıpladım, acaba yanlış mı anladım dedim. Ama maalesef doğruydu duyduklarım, kulaklarıma inanamadım. Son 15 yıldaki muazzam dönüşüme bizzat yaşayarak ve deneyimleyerek şahit olmuş bir kişi olarak CHP Lideri'nin bu sözlerine şiddetle karşı çıkıyorum. Ve açıkça söylüyorum; yalan söylüyorsunuz..
DERİN SÖZ
Vefa nedir, bilir misin? Vefa arkanda bıraktığını, giderken yaktığını yabana atmamandır. Vefa; dostluğun asaletine, sır dua sonrası verilen sözlere, hayallere ihanet katmamandır. Vefa; ötelerin sonsuz mükafatı karşısında, cehennemi hafife almaman, ulvi güzellikleri dünyaya satmamandır. MEVLANA
- Haberler
- Yazarlar
- Şebnem Bursalı
- Milletin terazisinde vefa ağırlığı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Taşeron aday desteği tabana çarptı 27 Nisan 2018, Cuma Siyaset mühendisliğine soyunanlar her seferinde milletten döndü. 22 Nisan itibarıyla siyaset mühendisliği yapmaya...
- Eski Türkiye eski siyaset yok! 25 Nisan 2018, Çarşamba Ankara'nın kulislerini ya resepsiyonlarda ya yemeklerde alırsınız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...
- CHP ülkeyi yönetme iddiasından vazgeçtiğini ilan etti 23 Nisan 2018, Pazartesi Dün CHP ve İyi Parti (İP) arasında sözde "ittifak" adı verilen şeyin ne olduğunu ben size şöyle anlatayım. Bir...
- Şimdi söz milletin 20 Nisan 2018, Cuma Türkiye Salı gününden itibaren yeni bir gündemi tartışıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisi, AK Parti'nin...
- Suriye’de asıl belirleyici kim? 18 Nisan 2018, Çarşamba ABD "sınırlı" vurdu, dünyanın yüreği ağzına geldi, korkulan olmadı ve şimdi sorulan soru: "Aslında ne oldu?" ABD...
- Taşeron aday desteği tabana çarptı
- Eski Türkiye eski siyaset yok!
- CHP ülkeyi yönetme iddiasından vazgeçtiğini ilan etti
- Şimdi söz milletin
- Suriye’de asıl belirleyici kim?
- Türkiye oyun kurucu ülke
- Yakalandı.. İnkar etti.. İftira attı
- İç savaşa çağrı!
- Terörist cenazesinde gözyaşı döken vekiline de rezil dedin mi?
- Bir yanda tarihi adım, diğer yanda tarihi saçmalık