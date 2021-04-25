Sosyetede son trend sülük botoksu

'Güzellikte her şey mübah' diyen ünlüler, şimdi de sülük tedavisi için sıraya girdi.

İstanbul'daki İranlı bir doktorun kapısında kuyruk olan sosyete ve magazin dünyasının yıldızları, sülük botoksu sayesinde kırışıklıklarından kurtuluyor…

HER geçen gün yeni bir şey duyuyorum ve hani bir tabir vardır ya; "Bir yaşıma daha girdim"… Sürekli dilimde bu cümle.

Teknoloji ilerliyor, teknoloji ilerledikçe doğal yöntemlere talepler çoğalıyor.

Birçok ünlü ve sosyetik ismin son merakını anlatıyorum şimdi size. Öyle bir söyledim ki sanki ben meraklı değilim. Herkesten önce koşturan ve deneyen de bakmayın benimdir...

58 yaşındaki Demi Moore, Hollywood standartlarını bile aşan gençliğinin ve güzelliğinin sırrını tıbbi sülüklere borçlu olduğunu açıkladı. Avusturya'da sülük terapisi gördüğünü söylemesiyle bu yöntem iyice dikkatimi çekti. Ardından araştırdığımda Victoria Beckham ve Kim Kardashian'ın da bu uygulamayı yaptırdığını öğrendim.

Plastik cerrahi olmadan, sülükler yardımıyla ameliyatsız yüz germe yöntemiyle gençleştirmeden bahsedeceğim. Evet; yanlış duymadınız… Bildiğiniz sülüklerle hızlı ve kalıcı bir etkili gençleşmeden söz ediyorum.

Sülük, doğanın mucize şifalar sunan canlısıdır. Kozmetik amaçlı olarak özellikle yüze uygulanan sülükler, verdikleri enzimler sayesinde doku kanlanma artışı sağlamanın yanında kırışıklıkları giderme gibi botoks etkileri sağlıyormuş.

Sülükler sadece gençleşmeye yardımcı değilmiş… Aynı zamanda görme, tiroid bezi, horlama, kan akımı ve yaraların kaybolmasına da yardımcıymış. Sülükler yüz bölgeselinde tetikleyici noktalara konulduğunda gençleştirici ve canlandırıcı etkiler gösteriyor. Tamamen güvenli bir anestezi ile sülüklerle 40 dakika işlem yapılıyor.

Prosedürü 30 gün boyunca yalnızca bir kez yapılması... Sülüklerin gençleştirici ısırıkları 7-12 gün içinde kayboluyor haftalar hatta aylar içinde gelişmeyi görüyorsunuz.

Bu prosedür işin ehliyle evde yapılabilir.

Sülük tedavisi, boyun, kollar ve göğüs bölgesinin gençleşmesine de yardımcı oluyor. İran'dan Türkiye'ye üç yıl önce gelen çok ünlü bir hekimden, bu uygulamayı yani sülük botoksunu yaptırmak için sıraya giren sosyete ve magazin dünyasından onlarca isim var… Randevu almanın çok zor olduğu bu hekim, İbni-i Sina tıbbında masaj ve damar tıkanıklığını gidermekte çeşitli eklem ve kas ağrılarının azalmasında ve kontrolünde kullanılan masaj, kuru kuppa yöntemi ve hacamat uygulamalarını da yapıyor.

Ve sadece kadınlar değil erkekler de randevu almaya başlamışlar.

Sülük tedavisi uygulaması dışında hacamat uygulamasını da bu aralar çok daha sık duyuyor olacağız.

Masaj tedavisi 500 TL, hacamat 400 TL, yüz masajı 150 TL, kuppa 1500 TL… Sülük tedavisinin fiyatları ise uygulanacak bölgeye göre fiyatı değişiyor.

Bıçak yok, günlerce sargı yok, dolgu yok… Doğal yöntemle gençleşme… Bakalım daha neler duyacağız.

KESİNLİKLE ACI OLMUYOR

YÜZ bölgesinde kullanılan sülükler, bebek sülükler olduğu için hiçbir şekilde acı ve ağrı vermiyor. Etkisi çok uzun süren sülük botoksu, sadece kırışıklık değil tüm cilt lekeleri için de uygulanabiliyor.

Demi Moore, sülük tedavisi için Avusturya'ya gidiyor.

Victoria Beckham'ın ilginç güzellik sırlarından biri de sülük…

Jennifer Aniston, yıllara meydan okuyan güzelliğini sülük tedavisi ile hacamata borçlu.

Güzide Duran'ın uzun yıllardan beri cildi için sülük tedavisi yaptırdığı biliniyor.

Almeda Abazi de geçtiğimiz aylarda sülük tedavisi yaptırdığını bu pozuyla duyurmuştu.