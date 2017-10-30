Devir değişti
Aleyna'nın her haline ve tavrına bayılıyorum. Onu ukala veya şımarık bulanlara da kızıyorum.
Yeni nesil işte... Bu gençlerle yaşamaya alışacaksınız.
Kendine göre söyleyecekleri, bir bakış açısı var. Ve bir mizah anlayışı… Devir değişti, alışın artık. Bir müddet sonra Aleyna Tilki'nin versiyonları çıkacak.
Gençleri destekleyin, moral verin, şevklerini kırmayın lütfen.
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EĞİTİM ŞART!
Son günlerde etrafımda yeni doğan o kadar çocuk var ki enerjim değişti, yenilendim. Bir çocuk, hayatı değiştirir; hayata anlam katar; yaşama başka bakmanızı sağlar. Allah tüm çocuklara uzun ömürler versin.
Çocuklar benim yumuşak karnımdır.
Beni en yaralayan, en acıtan, duygularımı alt üst eden şey bir çocukla ilgili durumdur. Tanısam da tanımasam da çocuğun gözünde gördüğüm yaş beni benden alabilir.
Etrafımda bu kadar çocuk olunca onlarla ilgili her şeye kulak kabartıyorum.
Zaman değiştikçe her şey değişiyor.
Çocuk bakımı, eğitimi, yetiştiriliş biçimi...
Bunlardan en çok dikkatimi çeken şey ise eğitimle ilgili olan durum.
Evet, biliyorum her anne ve baba çocuklarının gelişimi için plan yapar.
Anne-baba çalışıyorsa kreş arayışı başlar.
Şimdi her şey değişmiş.
Geçen gün yeni doğan çocukları olan aileler arasında bir sohbet ortamında bulundum. Birinin çocuğu bir yaşında, diğerinin çocuğu ise daha dört aylık.
Eğitimden konuşuyorlar. Şimdiden okul kayıtlarının planlanmasından bahsediyorlar.
Şaşkınlığımı bakışlarımdan anladılar.
Konuyu anlamadığım için bana kısaca özetlediler. En iyi eğitimlerden birini ENKA veriyormuş. Ve birçok aile çocuğunun geleceği için şimdiden kayıt yaptırıyormuş. Okul, herkesi almadığı için ince eleyip sık dokuyormuş. Çocuğunuzu okula kaydettirmek istediğinizde birinin referans olması gerekiyormuş.
Şaştım kaldım bu duruma… Zaman değiştikçe daha neler göreceğiz bakalım.
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TATLI KAÇAMAK
İstiklal Caddesi, İstanbul'un simgelerindendir. İstiklal Caddesi'nin de simgesi İnci Pastanesi'dir.
İstiklal Caddesi'nde yürürken canım tatlı çektiğinde herkes ne yaparsa ben de onu yapıyorum. 1944 yılından beri açık olan İnci Pastanesi'nin yolunu tutuyorum. Mis Sokak'taki İnci Pastanesi eskisi kadar merkezi bir konumda olmasa da şimdiki yerinde dışarıda oturma imkanı var. İçeriye girdiğinizde halen aynı kokuyla karşılaşıyorsunuz. Yer faklı; ama lezzet aynı. Bana kalsa aralıksız tüm gün profiterol yiyebilirim.
Eğer İnci Pastanesi'ne hiç gitmediyseniz ve profiterol yemediyseniz benden tavsiye bugün mutlaka gidin.
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KENDİNİZİ ŞIMARTIN
Herkesin kendini biraz şımartmaya ihtiyacı var. Her şey insanın önce kendine değer vermesi ile başlar.
Siz, kendinizi mutlu ederseniz etrafınızdakileri de mutlu edersiniz.
O yüzden birilerinin sizi şımartmasını beklemeden kendi kendinizi şımartın.
Kendinize ödüller verin.
En önemli ödülü de vücudunuza verin.
Tüm stresinizi, üzüntünüzü, sevincinizi yani kısaca tüm duyguları yaşadığınız vücudunuzu rahatlatmayı unutmayın.
Bunun en güzel yolu ne diye sorarsanız, cevabı kesinlikle masajdır.
Bunun için İstanbul Marriot Hotel Şişli'nin SPA'sı ideal bir adres. 2 bin metrekarelik SPA'da kapalı yüzme havuzu, fitness alanı, tenis kortu, yogabuhar alanları ve Balili terapistler mevcut.
Burada canlandırıcı aroma, saf gençleştirici, yoğun detoks ve rahatlatıcıyenileyici masaj olmak üzere 4 farklı masaj seçeneği sunuluyor.
Haydi, kendinizi şımartın; eminim bu size çok iyi gelecek.
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- Özgür ARAS
- Devir değişti
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