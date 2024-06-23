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Onur Özkan

ONUR ÖZKAN

Tarihi 23 Haziran 2024

Sorun yenilgi değil

YAZIYA sondan başlayayım.
Evet, çok kötü şekilde yenildik ama turnuvayı kaybetmedik. Çekya önünde 1 puan bile son 16 biletini bize verecek. Zaten sorun, Portekiz gibi bir futbol markasına kaybetmek de değil. Bu şekilde isyan etmeden, oyuna 1 dakika bile ağırlık koyamadan kaybetmek.
Peki neden böyle oldu? Mutlaka Montella'nın kadro tercihine büyük eleştiri olacak. Hepsine saygı da duyuyorum. Ancak bu yenilgiyi 11 üzerinden okumak en hafif tabirle kolaycılıktır. Emin olun dünkü oyun, değil Arda Güler dünya üzerindeki herhangi bir futbolucunun tek başına çözemeyeceği kadar büyük problemler barındırıyordu.
Öncelikle böyle savunma yapan (bahsettiğim sadece defans dörtlüsü değil) bir takımın herhangi bir turnuvada yol alması mümkün değil. Takım halinde berbat savunduk Portekiz'i. Gerektiği gibi alanları kapatamadık, temas edemedik, bir de büyük bireysel hatalar yapınca bu skor kaçınılmaz oldu. Burada en büyük kriz Gürcistan maçında olduğu gibi merkezde yaşandı. Ben Montella'ya asıl eleştiriyi, Gürcistan'a verilen 5 net pozisyonu dikkate almayıp merkeze İsmail ya da Salih gibi net bir 6 koyamadığı için eleştiririm.
Bundan sonra yapmamız gerekenler çok açık.
1-Çekya maçında merkezi daha dirençli hale getirmeliyiz.
2-Bunun bir turnuva olduğu bilinciyle hareket edip öncelikle gol yememenin ne kadar önemli olduğunu fark etmeliyiz.
3-Bireysel hataları minimize etmeliyiz.
Ondan sonrası biraz bireysel yetenek, biraz da şans.

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