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Onur Özkan

ONUR ÖZKAN

17 Ekim 2023, Salı

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Artık hayal kuralım!

BUGÜN günlerden 10 Temmuz 2023... Yer Dortmund... Tribünlerde 50 bin Türk, Milli Takım'ı desteklemek için yerini aldı. Eğer kazanırsak, Berlin'deki finalde Almanya'nın rakibi olacağız...
Belki bundan yaklaşık 9 ay sonra, büyük bir heyecanla TV'nin başına geçtiğimizde bu sözleri duyabiliriz. Size uzak bir ihtimal olarak da gözükebilir ancak inanmak, başarmanın yarısı olduğunu göre, önce ilk kısımdan başlayalım. Yani hayal kuralım ve inanalım.
Konya'da belki de bütün duyguları yaşadığımız bir maçın ardından finallerin biletini aldık.
Tabii ki maça yönelik yazacak, çizilecek, konuşacak çok şey var. Ancak bu seferlik, oyuna değil skora yoğunlaşmaktan, sadece zaferin keyfini yaşamaktan kimseye zarar gelmez!

SAĞLAM ADIMLAR LAZIM
Artık finallerdeyiz ve bundan böyle yapılacak en önemli iş, 9 ay sonrasına yönelik sağlam adımlar atmak. Ve çok doğru, akıllı bir planla turnuvaya hazırlanmak.
Çünkü önümüzde büyük bir fırsat var. Tribünlerin kırmızı- beyaza bürüneceği, adeta ev sahibi olacağımız bir şampiyonada, tarihimizin en büyük başarısını, finali hedeflemeliyiz.
En azından hayalini kurmalıyız.
Özellikle Hırvatistan maçında da gördük ki bu takımda gerekli potansiyel var. Yetenek var, enerji var. Eğer bu özelliklerin yanına inanç ve organizasyonu da eklersek, hayal ettiğimize ulaşabiliriz.

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