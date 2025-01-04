Oktay DERELİOĞLU

İLK, yarıda çok kötü bir Beşiktaş vardı. Rizespor'un ilk yarıda 4-5 yapacağı bir maçtı. Başiktaş'ın bu denli kötü oynaması hiç alışkın bir durum değil. Ev sahibi ekip Beşiktaş'ın kalesini üst üste bulduğu pozisyonlar ile yokladı. Karşılaşmanın 3. dakikasında Rizespor, net fırsattan yararlanamadı.

Beşiktaş'ın çıkarken kaptırdığı topta Varesanovic, savunma arkasına iyi bir top gönderdi. Karşı karşıya pozisyonda Ali Sowe, kaleci Mert Günok'u geçemedi.



Bu denli kötü oynayan Beşiktaş son zamanlarda hiç izlemedim.

Rafa Silva ve Immobile hiç sahada yoktu. Onun dışında defans çok kötüydü. Rizespor kendi başarısızlığından dolayı maçı koparamadı. Ayrıca ikinci yarı daha derli toplu Beşiktaş vardı. İleriye dönük baktığımızda bu kötü oyunla gelecek için umut vermeyen Beşiktaş var. Son anlarda 90+4. dakikada



Rizespor Jurecka ile fileleri havalandırdı.

Ancak VAR uyarısı ile ofsayt tespit edilince gol iptal edildi. Bu da Siyah-Beyazlılar'a 1 puanı getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş, kötü oynadığı bir mücadelede ligde 17 maç sonunda puanını 27'ye yükseltmeyi başardı.



"Bu denli kötü oynayan Beşiktaş'ın sergilediği futbol hiç alışkın bir durum değil.

Kötü oyuna rağmen 1 puan kazanıldı."