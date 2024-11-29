Oktay DERELİOĞLU

ÇALKANTILI günler yaşayan Beşiktaş için Maccabi Tel Aviv mücadelesi belki de sezonun en önemli maçlarından biriydi. Takımın şampiyonluk yarışının gerisinde kalması ardandan yönetimde yaşananlardan sonra iyi günlerin başlangıcı için Macaristan'dan galibiyetle dönmekten başka bir çare yoktu.

Alınacak yeni bir kötü sonuca kimsenin tahammülü olamazdı.

Hele Maccabi Tel Aviv'le oynayacak olmaları da üzerlerindeki sorumluluğu iyice artırmıştı. Maça gelince Beşiktaş'ta değişen hiçbir şey yok. Bu takımın böylesine önemli bir maçta bu kadar kötü bir futbol sergilemesini anlamam mümkün değil. Bir takım ancak bu kadar dökülebilir. Savunma yol geçen hanı gibi. Grubun en zayıf ekibi bile elini kolunu sallayarak ceza sahamızda gezindi. Yenen 3 gol tek kelimeyle evlere şenlik.

Orta saha Rafa Silva dışında bal yapmayan arı gibi.

Immobile gibi bir golcü bile penaltıyı kaçırıyorsa varın gerisini siz düşünün. Bu kadar vurdumduymaz bir oyun görmedim.

Takım mücadele etmekten aciz. Üzerlerinde Beşiktaş forması olduğunu unutmuşlar. Beşiktaş maçlarını izlemek artık bir işkence oldu. Takımı bu duruma getirenlerden hesap sorulsun.

"Bu kadar vurdumduymaz bir oyun görmedim.

Futbolcular Beşiktaş forması giydiğini unutmuş.

Gerçekten çok yazık."