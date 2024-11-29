PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Bu Beşiktaş’ı izlemek işkence

Bu Beşiktaş’ı izlemek işkence

Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tüm Yazıları
Eklenme Tarih 29 Kasım 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

ÇALKANTILI günler yaşayan Beşiktaş için Maccabi Tel Aviv mücadelesi belki de sezonun en önemli maçlarından biriydi. Takımın şampiyonluk yarışının gerisinde kalması ardandan yönetimde yaşananlardan sonra iyi günlerin başlangıcı için Macaristan'dan galibiyetle dönmekten başka bir çare yoktu.
Alınacak yeni bir kötü sonuca kimsenin tahammülü olamazdı.
Hele Maccabi Tel Aviv'le oynayacak olmaları da üzerlerindeki sorumluluğu iyice artırmıştı. Maça gelince Beşiktaş'ta değişen hiçbir şey yok. Bu takımın böylesine önemli bir maçta bu kadar kötü bir futbol sergilemesini anlamam mümkün değil. Bir takım ancak bu kadar dökülebilir. Savunma yol geçen hanı gibi. Grubun en zayıf ekibi bile elini kolunu sallayarak ceza sahamızda gezindi. Yenen 3 gol tek kelimeyle evlere şenlik.
Orta saha Rafa Silva dışında bal yapmayan arı gibi.
Immobile gibi bir golcü bile penaltıyı kaçırıyorsa varın gerisini siz düşünün. Bu kadar vurdumduymaz bir oyun görmedim.
Takım mücadele etmekten aciz. Üzerlerinde Beşiktaş forması olduğunu unutmuşlar. Beşiktaş maçlarını izlemek artık bir işkence oldu. Takımı bu duruma getirenlerden hesap sorulsun.

"Bu kadar vurdumduymaz bir oyun görmedim.
Futbolcular Beşiktaş forması giydiğini unutmuş.
Gerçekten çok yazık."

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kartal için lig bitmiştir 25 Kasım 2024, Pazartesi Bu sonuç hocaya yazar 11 Kasım 2024, Pazartesi Kötü oyun iyi sonuç 07 Kasım 2024, Perşembe Kartal için tehlike çanları 03 Kasım 2024, Pazar
Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler! Nevzat Bahtiyar’ın cesedi taşıdığı arabanın incelendiği anlar dava dosyasında | Narin’in katili kim?
Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler! Nevzat Bahtiyar'ın cesedi taşıdığı arabanın incelendiği anlar dava dosyasında | Narin'in katili kim?
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst’tan istifa sorusuna yanıt
Giovanni van Bronckhorst'tan istifa sorusuna yanıt
Çekya’da dev zafer! Fenerbahçe Slavia Prag’ı 2-1 yendi
Çekya'da dev zafer!
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! 6 ilin emniyet müdürü değişti
Atama kararları Resmi Gazete'de
GSS prim borcu olanlar dikkat! Meclis’ten geçti! 1 Ocak 2015 detayı | GSS prim borcu silindi mi?
1 Ocak 2015 detayı | GSS prim borcu silindi mi?
SON DAKİKA